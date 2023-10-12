Краска, меняющая цвет в стиле осьминога

Исследователи из Научно-исследовательского института Костаса Северо-Восточного университета сделали захватывающее открытие в области материалов, меняющих цвет. Изучая уникальные свойства головоногих моллюсков, таких как осьминоги и кальмары, они нашли способ создавать краску, которая меняет цвет под воздействием света. Ключевым ингредиентом этой краски является ксантомматин, природный краситель, обнаруженный у головоногих моллюсков, который позволяет им быстро менять цвет в ответ на угрозы или изменения света.

Исследователи из KRI уже некоторое время работают над воспроизведением этой способности краски менять цвет. В прошлом они успешно создавали носимые пластыри, которые меняют цвет под воздействием солнечного света. Теперь они нашли способ сделать изменение цвета обратимым, позволяя материалу вернуться к исходному цвету.

Команда обнаружила, что диоксид титана служит проводником изменения цвета. Смешивая различные количества диоксида титана с ксантомматином, они смогли контролировать скорость и интенсивность изменения цвета. Изменения могут произойти всего за пять минут и продлиться до 24 часов, в зависимости от продолжительности воздействия света.

Эта инновационная краска имеет различные применения: от временных произведений искусства до отслеживания окружающей среды. Его можно использовать для создания произведений искусства, которые изо дня в день меняются на внутренних стенах, предоставляя зрителям уникальные впечатления. Кроме того, он предлагает экологически чистую альтернативу обычным краскам, поскольку не содержит вредных химикатов, которые могут нанести вред как малярам, ​​так и окружающей среде.

Исследователи надеются распространить свою систему изменения цвета на другие материалы и расширить цветовую палитру за пределы желто-красного диапазона, использованного в первоначальном эксперименте. Они также стремятся дать пользователям контроль над скоростью изменения цветов.

Это новаторское исследование было недавно опубликовано в журнале Advanced Science и открывает новые возможности для мира искусства и экологически чистых материалов.

Источник: Исследовательский институт Костаса Северо-Восточного университета.