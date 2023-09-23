Тихоокеанская минога: удивительная древняя рыба

Тихоокеанская минога, известная с научной точки зрения как Entosphenus tridentatus, — замечательное существо, обитающее в пресноводных и морских экосистемах северной части Тихого океана. Его рацион состоит в основном из крови и биологических жидкостей других рыб, в том числе тихоокеанского лосося, камбалы, морского окуня и тихоокеанского хека.

Что делает тихоокеанскую миногу по-настоящему впечатляющей, так это ее древнее происхождение. Миноги, принадлежащие к группе бесчелюстных рыб, появились более 450 миллионов лет назад, в ордовикский период. Эти угреподобные организмы, насчитывающие около 40 ныне живущих видов, обнаруженных во всем мире, пережили как минимум четыре массовых вымирания, процветая задолго до появления динозавров и даже деревьев.

В отличие от большинства рыб, у тихоокеанских миног отсутствуют кости. Скорее, их скелеты полностью состоят из хряща. Их отличает уникальное строение рта: вместо челюсти у миног имеется рот-присоска, окруженный зубами. Они используют этот рот, чтобы цепляться за добычу и извлекать кровь и жидкости организма. Стоит отметить, что ученые считают, что миноги не едят мясо.

Интересен и репродуктивный процесс тихоокеанских миног. Самки миног откладывают около 200,000 XNUMX яиц, которые они насиживают в пресноводных гнездах в течение нескольких недель. После вылупления личинки зарываются в осадок и остаются там до десяти лет. В конечном итоге они появляются молодыми особями и мигрируют вниз по течению в океан в целях кормления. Через несколько лет они возвращаются в пресноводные места обитания для размножения.

Значение тихоокеанских миног выходит за рамки их эволюционной истории. Эти рыбы являются очень популярной добычей для различных видов птиц, млекопитающих и других рыб. Их чрезвычайно жирное мясо, содержащее в три-пять раз больше калорий по весу, чем лосось, играет жизненно важную роль в пресноводных и морских экосистемах.

В заключение отметим, что тихоокеанская минога — удивительное существо, демонстрирующее удивительную устойчивость древних рыб. Его бесчелюстная природа, уникальное строение рта и сложный репродуктивный цикл способствуют его самобытности. Тихоокеанская минога, ключевой компонент различных экосистем, служит примером взаимосвязанности организмов в мире природы.

источники:

– Минога: рыба без челюстей, Смитсоновский океан, Ocean.si.edu/ocean-life/fish/lampreys-fish-no-jaws

– Фишер, Р.Н. и др. (2004). Сохранение тихоокеанских миног (Lampetra tridentata) в западной части Северной Америки. Рыболовство, 29(9), 10-18.