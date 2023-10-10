Ежегодная дыра в озоновом слое достигла рекордных размеров в сентябре

Ученые Европейского космического агентства сообщили, что годовая дыра в озоновом слое в сентябре достигла рекордных размеров. Дыра, которая появляется над Антарктидой каждый год, различается по размеру в зависимости от температуры и других атмосферных условий. Однако эта новость не должна вызывать тревогу, поскольку существование и колебания дыры являются естественным явлением.

Так называемая «дыра» в озоновом слое на самом деле представляет собой истончение атмосферы, которое сезонно происходит над Антарктидой во время полярной весны. Это явление вызвано экстремальными погодными условиями и уникальными полярными стратосферными облаками, которые образуются высоко в атмосфере во время холодной и темной зимы в Антарктиде. Эти облака взаимодействуют с химическими веществами, разрушающими озоновый слой, которые активируются ультрафиолетовым светом, когда солнце возвращается после нескольких месяцев темноты.

Хотя точный размер дыры в этом году все еще определяется, ученые Европейского космического агентства сообщили, что в сентябре она выросла в три раза по размеру Бразилии, что сделало ее одной из крупнейших за всю историю наблюдений на тот момент. Были прогнозы, что в этом году озоновая дыра может быть больше, чем обычно, из-за водяного пара, выброшенного в результате извержения вулкана Хунга Тонга в январе 2022 года.

Важно отметить, что из года в год озоновый слой находится на пути к полному восстановлению в течение следующих нескольких десятилетий. Открытие озоновой дыры в 1970-х и 1980-х годах было связано с загрязнением окружающей среды хлорфторуглеродами (ХФУ), которые использовались в системах кондиционирования воздуха, хладагентах и ​​других устройствах. Монреальский протокол, подписанный в 1987 году, запретил использование ХФУ, но они до сих пор сохраняются в нашей атмосфере. Мониторинг озонового слоя имеет решающее значение для обеспечения соблюдения странами Монреальского протокола и защиты жизни на Земле от вредного воздействия высокоэнергетического ультрафиолетового излучения Солнца.

Источники: The Weather Company, Европейское космическое агентство.