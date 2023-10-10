Над Антарктидой обнаружена огромная озоновая дыра

Над Антарктидой обнаружена колоссальная дыра в озоновом слое площадью 26 миллионов квадратных километров. По данным Европейского космического агентства (ЕКА), это одна из крупнейших озоновых дыр, когда-либо зарегистрированных, и она примерно в три раза превышает размер Бразилии. Результаты были обнаружены европейским спутником Copernicus Sentinel-5P 16 сентября 2023 года.

Расширение озоновой дыры в этом году особенно примечательно, поскольку она выросла примерно вдвое больше самой Антарктиды. Ученые подозревают, что этому необычному происшествию могло способствовать извержение подводного вулкана Тонга в начале 2022 года.

Озоновый слой — это защитный щит в атмосфере Земли, расположенный на высоте от 15 до 30 километров над поверхностью. Он защищает планету от вредных ультрафиолетовых лучей, испускаемых Солнцем. Озон, уникальная молекула кислорода, состоящая из трех атомов, поглощает солнечное излучение и не дает ему достичь поверхности.

Примечательно, что открытие значительных озоновых дыр над полярными регионами Земли датируется 1985 годом. Исследователи установили, что хлорфторуглероды (ХФУ), широко используемые в то время в аэрозольных баллончиках, упаковочных материалах и холодильниках, вступали в реакцию с озоном в атмосфере, в результате чего в его истощении. Следовательно, в 1989 году международное сообщество запретило использование ХФУ, чтобы позволить уровню озона постепенно восстановиться.

Несмотря на эти усилия, разрывы в озоновом слое над полярными регионами продолжают появляться в зимние месяцы каждого полушария. Холодный воздух создает полярные стратосферные облака (PSC), состоящие из крошечных кристаллов льда, что усугубляет и без того ограниченный запас озона над полюсами.

Недавнее открытие огромной озоновой дыры над Антарктидой подчеркивает сохраняющиеся проблемы в сохранении озонового слоя. Это подчеркивает важность продолжения исследований и международных усилий по сокращению вредных выбросов и защите атмосферы нашей планеты.

источники:

– Европейское космическое агентство (ЕКА)

– Данные спутника Copernicus Sentinel-5P