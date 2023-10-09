Расширение озоновой дыры над Антарктидой вызывает обеспокоенность по поводу разрушения озона

Озоновая дыра над Антарктидой достигла размеров примерно в три раза больше, чем Бразилия, что свидетельствует о значительном разрушении озона. Европейское космическое агентство (ЕКА) обнаружило это, используя данные, собранные его спутником Copernicus Sentinel-5P 16 сентября 2023 года.

В настоящее время ученые исследуют основные причины возникновения этой обширной «озоноразрушающей территории». Одной из возможных связей, которую изучают, является извержение подводного вулкана Тонга Хунга Тонга Хунга Хаапай в начале 2022 года. Извержение вызвало ударные волны и вызвало предупреждения о цунами, а спутник сделал снимки дыма и пепла, поднимающихся в атмосферу.

Выброс вулканических газов и аэрозолей во время этого извержения в настоящее время рассматривается как потенциальный фактор, усугубляющий истощение озонового слоя над Антарктидой. Спутник Copernicus Sentinel-5P, запущенный в 2017 году, сыграл решающую роль в мониторинге атмосферы Земли в рамках миссии Copernicus Sentinel.

Согласно недавним выводам ЕКА, озоновая дыра расширилась до площади примерно 26 миллионов квадратных километров. Хотя это место входит в число крупнейших зарегистрированных сезонных озоновых дыр, оно отстает от рекорда, установленного в 2000 году, который достиг почти 28.4 миллиона квадратных километров.

Размеры озоновой дыры меняются в течение года и обычно достигают пика между серединой сентября и серединой октября. Это явление объясняется ослаблением и, в конечном итоге, рассеянием полярного вихря в южном полушарии по мере повышения температуры стратосферы. ЕКА прогнозирует, что уровень озона в пострадавшем регионе вернется к норме к концу декабря.

Озоновый слой в стратосфере Земли играет жизненно важную роль в защите нашей планеты от вредного ультрафиолетового (УФ) излучения Солнца. Он состоит из высокой концентрации молекул озона. Спутниковые измерения, подобные тем, которые обеспечивает Sentinel-5P, позволяют ученым внимательно следить за эволюцией озонового слоя.

Расширение озоновой дыры над Антарктидой является поводом для беспокойства из-за его потенциальных последствий для окружающей среды и здоровья. Потребуются дальнейшие исследования и постоянный мониторинг, чтобы понять причины такого значительного развития и принять меры по сохранению озонового слоя.

источники:

– Европейское космическое агентство (ЕКА)

– Немецкий аэрокосмический центр (DLR)