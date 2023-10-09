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Расширение озоновой дыры над Антарктидой вызывает обеспокоенность по поводу разрушения озона

ByМамфо Брешиа

Октябрь 9, 2023
Расширение озоновой дыры над Антарктидой вызывает обеспокоенность по поводу разрушения озона

Озоновая дыра над Антарктидой достигла размеров примерно в три раза больше, чем Бразилия, что свидетельствует о значительном разрушении озона. Европейское космическое агентство (ЕКА) обнаружило это, используя данные, собранные его спутником Copernicus Sentinel-5P 16 сентября 2023 года.

В настоящее время ученые исследуют основные причины возникновения этой обширной «озоноразрушающей территории». Одной из возможных связей, которую изучают, является извержение подводного вулкана Тонга Хунга Тонга Хунга Хаапай в начале 2022 года. Извержение вызвало ударные волны и вызвало предупреждения о цунами, а спутник сделал снимки дыма и пепла, поднимающихся в атмосферу.

Выброс вулканических газов и аэрозолей во время этого извержения в настоящее время рассматривается как потенциальный фактор, усугубляющий истощение озонового слоя над Антарктидой. Спутник Copernicus Sentinel-5P, запущенный в 2017 году, сыграл решающую роль в мониторинге атмосферы Земли в рамках миссии Copernicus Sentinel.

Согласно недавним выводам ЕКА, озоновая дыра расширилась до площади примерно 26 миллионов квадратных километров. Хотя это место входит в число крупнейших зарегистрированных сезонных озоновых дыр, оно отстает от рекорда, установленного в 2000 году, который достиг почти 28.4 миллиона квадратных километров.

Размеры озоновой дыры меняются в течение года и обычно достигают пика между серединой сентября и серединой октября. Это явление объясняется ослаблением и, в конечном итоге, рассеянием полярного вихря в южном полушарии по мере повышения температуры стратосферы. ЕКА прогнозирует, что уровень озона в пострадавшем регионе вернется к норме к концу декабря.

Озоновый слой в стратосфере Земли играет жизненно важную роль в защите нашей планеты от вредного ультрафиолетового (УФ) излучения Солнца. Он состоит из высокой концентрации молекул озона. Спутниковые измерения, подобные тем, которые обеспечивает Sentinel-5P, позволяют ученым внимательно следить за эволюцией озонового слоя.

Расширение озоновой дыры над Антарктидой является поводом для беспокойства из-за его потенциальных последствий для окружающей среды и здоровья. Потребуются дальнейшие исследования и постоянный мониторинг, чтобы понять причины такого значительного развития и принять меры по сохранению озонового слоя.

источники:
– Европейское космическое агентство (ЕКА)
– Немецкий аэрокосмический центр (DLR)

By Мамфо Брешиа

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