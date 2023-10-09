Согласно измерениям спутника Copernicus Sentinel-5P, озоновая дыра над Антарктидой в этом году является одной из крупнейших когда-либо зарегистрированных. Названная учеными «зоной истощения озонового слоя», 26 сентября 16 года она достигла размера 2023 миллионов квадратных километров, что примерно в три раза больше площади Бразилии.

Copernicus Sentinel-2017P, запущенный в 5 году, стал первым спутником, предназначенным для мониторинга атмосферы Земли. Оснащенный передовым мультиспектральным спектрометром Tropomi, он может обнаруживать уникальные характеристики атмосферных газов на разных длинах волн, чтобы предоставлять более точную и подробную информацию о загрязнителях.

Диего Лойола, старший научный сотрудник Немецкого аэрокосмического центра, подчеркнул важность данных Sentinel-5P для мониторинга озонового слоя. Измерения спутника дополняют данные, собранные с наземных станций, и расширяют глобальные данные об озоне, полученные европейскими спутниковыми датчиками за последние три десятилетия.

Результат измерения общего озона Sentinel-5P, который обеспечивает точную оценку уровней озона, предоставляется Службе мониторинга атмосферы Copernicus (CAMS) в течение трех часов с момента измерения. Старший научный сотрудник CAMS Антье Иннесс отметил, что их служба мониторинга и прогнозирования озона выявила раннее начало образования озоновой дыры в 2023 году, размер которой постоянно увеличивается с середины августа.

Клаус Зенер из ЕКА, руководитель миссии Copernicus Sentinel-5P, подчеркнул, что, хотя возникновение озоновых дыр можно отслеживать из космоса с использованием данных об озоне Тропоми, они лишь указывают на силу региональных ветровых полей вокруг полярных областей. Таким образом, эти явления не могут быть напрямую использованы для мониторинга глобальных изменений озона.

В заключение отметим, что измерения спутника Copernicus Sentinel-5P показали, что озоновая дыра 2023 года над Антарктидой является одной из крупнейших когда-либо зарегистрированных. Эти данные будут способствовать лучшему пониманию процесса разрушения озонового слоя и позволят ученым продолжать внимательно следить за его эволюцией.

источники:

— спутник «Коперник Сентинел-5П»

– Немецкий аэрокосмический центр (DLR)

– Служба мониторинга атмосферы «Коперник» (CAMS)

– Европейское космическое агентство (ЕКА)