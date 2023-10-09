Растущая озоновая дыра над Антарктидой

Новое исследование показывает, что дыра в озоновом слое над Антарктидой достигла размера почти в три раза больше, чем в Бразилии. Такая оценка была сделана после анализа спутниковых данных со спутника Copernicus Sentinel-5P Европейского космического агентства. Наблюдения показывают, что разрыв мог быть вызван извержением подводного вулкана Тонги в начале 2022 года, в результате которого в воздух было выброшено значительное количество водяного пара.

Эксперты полагают, что наличие водяного пара могло привести к образованию полярных стратосферных облаков. По словам Антье Иннесс, старшего научного сотрудника Службы мониторинга атмосферы Коперника, именно в этих облаках хлорфторуглероды (ХФУ) могут реагировать и ускорять разрушение озона.

Нынешний размер озоновой дыры составляет около 26 миллионов квадратных километров, что делает ее одной из крупнейших за всю историю наблюдений. Последний зарегистрированный случай столь же значительной озоновой дыры произошел в 2000 году, когда ее площадь достигла около 28.4 миллиона квадратных километров.

Размер озоноразрушающей зоны меняется в течение года, обычно достигая пика в период с августа по октябрь. В середине сентября и середине октября дыра достигает наибольшего размера, в первую очередь из-за повышения температуры в южном полушарии. Эти более теплые условия приводят к увеличению разрушения озона.

Озон — это природный газ, который образует защитный слой в атмосфере Земли, защищая нас от вредных ультрафиолетовых лучей Солнца. Однако открытие озоновой дыры над Антарктидой в 1985 году выявило негативное влияние деятельности человека с использованием таких веществ, как ХФУ, на истощение озонового слоя. С тех пор были введены строгие правила, запрещающие озоноразрушающие вещества, а озоновая дыра находится под пристальным наблюдением.

источники:

– Данные спутника Copernicus Sentinel-5P Европейского космического агентства.

– Антье Иннесс, старший научный сотрудник Службы мониторинга атмосферы Коперника

– Космос.com