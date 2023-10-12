Исследование показало, что шельфовые ледники Антарктики тают с угрожающей скоростью

Ученые обнаружили, что 71 из 162 шельфовых ледников, окружающих Антарктиду, уменьшился в объеме за 25 лет, что привело к выбросу в океаны 7.5 триллионов метрических тонн талой воды. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показывает, что почти все шельфовые ледники на западной стороне Антарктиды потеряли лед, в то время как большинство ледников на восточной стороне остались стабильными или увеличились в объеме.

Исследователи подсчитали, что за 67 лет в океан было вывезено в общей сложности 25 триллионов метрических тонн льда, что компенсировалось добавлением 59 триллионов метрических тонн к шельфовым ледникам. Это привело к чистым потерям в 7.5 триллионов метрических тонн. По словам ведущего исследователя доктора Бенджамина Дэвисона из Университета Лидса, на разрушение шельфовых ледников влияют температура океана и течения вокруг Антарктиды. Открытая западная сторона обращена к теплой воде, которая размывает шельфовые ледники, а защищенная восточная сторона защищена полосой холодной воды у побережья.

Исследование предполагает, что антропогенное глобальное потепление является важным фактором потери льда, поскольку естественные климатические условия могли бы способствовать некоторому возобновлению роста льда. Шельфовые ледники действуют как барьеры для ледников, замедляя поток льда в океаны. Когда шельфовые ледники истончаются или уменьшаются в размерах, скорость таяния льда с ледников ускоряется.

В ходе исследования было проанализировано более 100,000 XNUMX спутниковых радиолокационных изображений, чтобы оценить состояние шельфовых ледников. Результаты подчеркивают потенциальные последствия для антарктической ледовой системы и глобальной циркуляции океана, если шельфовые ледники продолжат исчезать или уменьшаться. Пресная вода, выброшенная в океан в результате таяния льда, может нарушить циркуляцию океана, которая играет решающую роль в транспортировке питательных веществ, тепла и углерода в полярной экосистеме.

источники:

– Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

- Университет Лидса

– Европейское космическое агентство