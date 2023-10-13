Более 40% шельфовых ледников Антарктиды потеряли объем: ученые предупреждают о повышении уровня моря

Ученые обнаружили, что более 40% шельфовых ледников Антарктиды потеряли объем за последние 25 лет, что представляет собой значительный риск повышения уровня моря. Считается, что эта потеря объема льда вызвана антропогенным потеплением, поскольку шельфовые ледники действуют как важнейшие стабилизаторы массивных ледников на континенте.

Шельфовые ледники — это продолжение ледяных щитов, покрывающих Антарктиду и плавающих в окружающих морях. Они действуют как «пробки», замедляя поток льда с ледников в океан. По мере сокращения шельфовых ледников устойчивость пробок ослабевает, что приводит к увеличению потери льда с ледников.

В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, проанализировано более 100,000 162 спутниковых радиолокационных изображений, чтобы оценить состояние здоровья 71 шельфовых ледников Антарктиды. По словам Бенджамина Дэвисона, ведущего исследователя из Университета Лидса, из 1997 исследованного шельфового ледника их объем уменьшился в период с 2021 по XNUMX год. Это разрушение шельфовых ледников способствовало примерно шести миллиметрам глобального повышения уровня моря за период исследования. .

Хотя в настоящее время доля Антарктиды в общем повышении уровня моря составляет лишь 6%, существуют опасения, что этот показатель может существенно увеличиться, если шельфовые ледники продолжат разрушаться. За рассматриваемую четверть века в океан утекло около 67 триллионов тонн льда, что компенсировалось добавлением 59 триллионов тонн, в результате чего чистый выброс составил 7.5 триллиона тонн талой воды.

Исследование также выявило неравномерное воздействие на разные регионы Антарктиды. В западной Антарктиде шельфовые ледники потеряли объем из-за воздействия более теплых вод, размывающих их снизу. Таяние у основания привело к 95% чистой потери 1.9 триллионов тонн льда только на западном шельфовом леднике Гетца. Отел, процесс, при котором куски льда откалываются в океан, стал причиной оставшихся потерь.

Напротив, шельфовые ледники в восточной Антарктиде либо оставались стабильными, либо росли, защищенные полосой холодной воды вдоль побережья, которая защищала их от более теплых течений. Однако Анна Хогг, профессор Университета Лидса и соавтор исследования, подчеркнула постоянное сокращение популяции из-за таяния и отела в регионе, предоставив дополнительные доказательства изменения климата Антарктиды.

Последствия таяния шельфовых ледников выходят за рамки повышения уровня моря. Это может нарушить глобальную циркуляцию океана, которая играет решающую роль в транспортировке питательных веществ, тепла и углерода. Добавление пресной воды из тающего льда может разбавить плотные и соленые воды Южного океана, потенциально ослабляя глобальный океанский конвейер и влияя на глобальное регулирование климата.

Дальнейшие исследования и мониторинг шельфовых ледников Антарктиды необходимы, чтобы понять долгосрочные последствия их ухудшения для уровня моря и глобального регулирования климата.

источники:

- Журнал достижений науки

- Университет Лидса

- AFP