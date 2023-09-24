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Андромеда, неожиданная: победители конкурса «Астрономический фотограф года» представили потрясающие астрофотографии

ByГабриэль Бота

сентябрь 24, 2023
Андромеда, неожиданная: победители конкурса «Астрономический фотограф года» представили потрясающие астрофотографии

Объявлены победители 15-го конкурса «Астрономический фотограф года». Марсель Дрекслер, Ксавье Строттнер и Ян Сэйнти получили главный приз. На их победившей фотографии под названием «Неожиданная Андромеда» изображена массивная плазменная дуга, расположенная рядом с галактикой Андромеды (M31), что положило начало глобальному научному сотрудничеству, поскольку это может быть крупнейшая структура такого рода вблизи нашего Млечного Пути.

Галактика Андромеды, наш ближайший спиральный сосед, уже давно стала популярным объектом астрофотографии. Однако что отличает это открытие от других, так это огромный размер дуги, охватывающий около 1.5 х 0.45 градуса, и ее близость, всего в 1.2 градуса от центра M31, к юго-востоку от основного тела галактики.

Это замечательное изображение было получено с помощью телескопа Takahashi FSQ-106EDX4, монтировки Sky-Watcher EQ6 Pro и камеры ZWO ASI2600MM Pro. Фотографы выразили благодарность за награду, выразив признательность за поддержку и поддержку, которую они получили. Судья Ласло Франшич похвалил изображение за его вклад в астрофотографию.

Звание «Молодой астрономический фотограф года» было присуждено китайским подросткам Жунвэй Сюй и Бинью Ван за сотрудничество в работе над «Туманностью Бегущая Курица». Среди других победителей в различных категориях были Андреас Эттл, Джеймс Багули, Эдуардо Шабергер Пупо, Анхель Ан и Джон Уайт, чье изображение «Черное эхо» получило премию Энни Маундер за инновации в имидже за визуальное представление звука черной дыры.

Доктор Эд Блумер, астроном Гринвичской королевской обсерватории, отметил подлинные открытия, сделанные на конкурсе этого года. Было получено более 4,000 заявок из 64 стран, что подчеркивает глобальный интерес к астрофотографии. Победители получили денежный приз в размере 10,000 XNUMX фунтов стерлингов, а также были отмечены участники, занявшие вторые места и получившие высокие оценки.

Все фотографии-победители, а также избранные изображения, вошедшие в шорт-лист, будут выставлены в Национальном морском музее в Лондоне с 16 сентября. Выставка предлагает уникальную возможность полюбоваться красотой Вселенной, запечатленной талантливыми астрофотографами со всего мира.

источники:

  • Конкурс «Астрономический фотограф года»
  • Королевская обсерватория Гринвич

By Габриэль Бота

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