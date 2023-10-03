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Российская миссия «Луна-25» завершилась катастрофой из-за неисправности блока управления

ByМамфо Брешиа

Октябрь 3, 2023
Российская миссия «Луна-25» завершилась катастрофой из-за неисправности блока управления

Российская государственная космическая корпорация "Роскосмос" сообщила, что неисправность бортового блока управления привела к крушению космического корабля "Луна-25" на Луне. Блоку управления не удалось отключить двигательную установку, из-за чего она работала дольше, чем необходимо, в результате чего космический корабль вышел из-под контроля и врезался в Луну. Эта неудача знаменует собой конец первой лунной миссии России за 47 лет.

Неисправность произошла при выдаче корректирующего импульса для перевода космического корабля с круговой лунной орбиты на эллиптическую предпосадочную орбиту. Двигательная установка проработала 127 секунд вместо запланированных 84 секунд, что привело к катастрофе. Наиболее вероятной причиной неисправности стал отказ в блоке измерения угловой скорости бортовой системы управления, в результате чего подавались неверные данные команды и двигательная установка не отключалась в нужный момент.

Эта катастрофа является неудачей для космической мощи России, подчеркивая ее упадок со времен соперничества в холодной войне. За это время Москва первой запустила на орбиту спутник «Спутник-1» в 1957 году, а советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе в 1961 году.

Несмотря на эту неудачу, Кремль по-прежнему с оптимизмом смотрит на будущее России в освоении космоса. Он преуменьшил значение инцидента и заявил, что амбициозные планы в космосе будут продолжаться.

источники:
– [Источник 1]
– [Источник 2]

By Мамфо Брешиа

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