Исследование показало, что масса Млечного Пути меньше, чем считалось ранее

Недавнее исследование позволило более точно измерить массу нашей галактики Млечный Путь, и результаты показывают, что она меньше, чем предполагалось ранее. Определение массы галактики может быть сложной задачей, но один из методов включает изучение кривой ее вращения, которая измеряет скорость звезд в зависимости от их расстояния от центра галактики. Анализируя кривую вращения, ученые могут оценить общую массу галактики.

Однако когда дело доходит до изучения Млечного Пути, существуют препятствия из-за присутствия газа и пыли, которые мешают нам видеть звезды внутри галактики. Чтобы преодолеть эту проблему, ученые использовали нейтральный водород, который излучает слабый свет, для измерения кривой вращения. Хотя этот метод не так точен, как звездные измерения, он позволил приблизительно оценить массу галактики.

В новом исследовании использовались данные космического корабля Gaia, которые содержат информацию о положениях и движении миллиардов звезд. Проанализировав эти данные, исследователи смогли построить точную кривую вращения Млечного Пути. Они определили так называемый кеплеровский спад, который указывает на внешнюю область галактики, где скорости звезд начинают уменьшаться в соответствии с законами Кеплера. Эта информация позволила команде установить верхний предел массы Млечного Пути.

Исследование показало, что, согласно их данным, масса составляет около 200 миллиардов солнечных масс, что значительно ниже предыдущих оценок. Абсолютный верхний предел массы Млечного Пути составляет 540 миллиардов солнечных масс, что позволяет предположить, что галактика примерно вдвое массивнее, чем считалось ранее.

Это открытие также указывает на то, что Млечный Путь содержит меньше темной материи, чем считалось ранее, учитывая известное количество обычной материи в галактике. Темная материя — это загадочная форма материи, которая не взаимодействует со светом и, как полагают, составляет значительную часть массы Вселенной.

В заключение, это исследование дает новое представление о массе Млечного Пути, демонстрируя, что он меньше и содержит меньше темной материи, чем предполагалось ранее. Точное измерение массы галактики — сложная задача, но достижения в области технологий и анализа данных, подобные тем, которые используются в этом исследовании, продолжают проливать свет на загадки нашей Вселенной.

источники:

- Вселенная сегодня (оригинальная статья)