Загадочное событие изменило ореол темной материи нашей Галактики, показывают исследования

Недавнее исследование предполагает, что массивная капля невидимой темной материи вызвала значительное искажение формы нашей галактики. Первоначально ученые считали, что Млечный Путь представляет собой плоский диск с двумя спиральными рукавами, но измерения, проведенные за последнее столетие, выявили необъяснимый изгиб. Искажение происходит в основном на границах галактики, где одни области опускаются вниз, а другие вспыхивают вверх, придавая ей вид раздавленного сомбреро.

Компьютерное моделирование, проведенное исследователями, возможно, раскрыло причину этого явления. Моделирование намекает на загадочное событие, которое нарушило выравнивание невидимого гало темной материи нашей галактики. Исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy 14 сентября, демонстрирует убедительные доказательства того, что наша Галактика окутана наклонным ореолом темной материи.

Темная материя — это неуловимый тип материи, который составляет примерно 85% всей материи Вселенной. Хотя он не взаимодействует напрямую со светом и остается невидимым, его гравитационные эффекты можно наблюдать. Темная материя ответственна за ускорение звезд до невероятных скоростей, когда они вращаются вокруг галактических центров, искажая далекий звездный свет и формируя галактическое гало Млечного Пути.

Галактическое гало — это обширная сфера звезд, которые плавают, как листья, в пруду темной материи, расположенном за спиральными рукавами Млечного Пути. Недавние исследования с использованием космического корабля Gaia Европейского космического агентства показали, что звезды внутри галактического гало расположены необычно неправильно.

Пытаясь понять последствия несбалансированного звездного гало для гало темной материи, астрономы использовали компьютерные модели, чтобы воссоздать молодую галактику, напоминающую Млечный Путь. Модель включала гало темной материи, наклоненное на 25 градусов относительно диска. После моделирования галактики в течение 5 миллиардов лет исследователи обнаружили, что их модель во многом напоминает нашу собственную галактику.

Причина смещения гало темной материи до сих пор неясна. Однако моделирование, проведенное исследователями, предполагает, что это, скорее всего, результат массивного столкновения, в котором потенциально может участвовать другая галактика, столкнувшаяся с нашей. Это столкновение могло привести к тому, что гало темной материи наклонилось вверх на целых 50 градусов, прежде чем медленно опуститься до нынешней высоты в 20 градусов.

источники:

«Гигантская капля невидимой темной материи исказила нашу галактику»

«Темная материя может накапливаться внутри мертвых звезд — с потенциально взрывоопасными последствиями»