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Наука

Сбор образцов НАСА OSIRIS-REx превосходит ожидания, замедляя процесс курирования

ByМамфо Брешиа

Октябрь 3, 2023
Сбор образцов НАСА OSIRIS-REx превосходит ожидания, замедляя процесс курирования

Первоначальный процесс сбора образцов НАСА OSIRIS-REx с астероида Бенну продвигается медленнее, чем ожидалось, но на это есть веская причина. Количество собранного материала превзошло ожидания, что привело к методическому подходу к разборке головы TAGSAM, в которой находится основная часть материала астероида.

После сбора материалов на Бенну три года назад учёные ожидали найти астероидный материал в контейнере за пределами головы TAGSAM. Однако они обнаружили множество темных частиц, покрывающих внутреннюю часть крышки и основания канистры. Из-за этого неожиданного открытия процесс курирования занял больше времени, чем ожидалось.

Первый образец, собранный за пределами головной части TAGSAM, на палубе авионики, в настоящее время анализируется с использованием различных методов. Сканирующая электронная микроскопия, инфракрасные измерения и рентгеновская дифракция используются для лучшего понимания состава и свойств образца.

СЭМ-анализ обеспечит химический и морфологический анализ, а инфракрасные измерения укажут на присутствие гидратированных минералов и частиц, богатых органикой. Рентгеновская дифракция позволит идентифицировать минералы, присутствующие в образце, и указать их пропорции.

Продолжающийся быстрый анализ предоставит исследователям ценные данные, поскольку они готовятся к более подробному анализу более крупных частей образца. В ближайшие недели команда кураторов планирует переместить голову TAGSAM в специализированный перчаточный бокс для разборки и обнаружения основного образца.

Источники: НАСА, Lockheed Martin.

Определения:

  • NASA: Независимое агентство федерального правительства США, отвечающее за гражданскую космическую программу и аэрокосмические исследования. Его миссия — открывать и расширять знания на благо человечества.
  • ОСИРИС-РЕкс: Космический корабль, запущенный в 2016 году, чтобы исследовать, как формировались планеты, улучшить наше понимание околоземных астероидов и собрать образец с астероида Бенну.

By Мамфо Брешиа

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