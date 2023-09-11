Астероид Бенну: космический корабль НАСА OSIRIS-REx приближается к доставке образца на Землю

Космический корабль НАСА OSIRIS-REx возвращается на Землю с коллекцией обломков астероида Бенну. Космический корабль был запущен в 2016 году и последние семь лет собирал образцы из древней груды обломков. У Бенну есть небольшой шанс столкнуться с Землей в конце 22-го века, поэтому НАСА посчитало это возможной угрозой безопасности и отправило OSIRIS-REx в эту миссию. Космический корабль планирует доставить образцы на полигон Министерства обороны Дагуэй в штате Юта 24 сентября 2021 года.

Данте Лауретта, главный исследователь миссии OSIRIS-REx, подтвердил, что космический корабль находится в добром здравии и готов к доставке образцов. Были проведены обширные практические занятия, чтобы обеспечить правильное обращение с образцами, когда они достигнут Земли. Команды по восстановлению прошли через различные сценарии, в том числе нашли капсулу перевернутой или в луже воды. Цель состоит в том, чтобы запрограммировать все процедуры, чтобы обеспечить плавный и успешный поиск.

Капсула с образцами будет поднята вертолетом и доставлена ​​в специально созданную чистую комнату на испытательно-тренировочном полигоне штата Юта. Оттуда его доставят самолетом в Космический центр имени Джонсона НАСА в Хьюстоне, где он подвергнется дальнейшему анализу.

Точное количество астероидного материала, собранного OSIRIS-REx, неизвестно из-за ошибки измерения. По оценкам команды, космический корабль поймал от 5.26 до 12.34 унций (от 149 до 350 граммов) Бенну, что превышает требования миссии в 60 граммов (2.1 унции).

Данте Лауретта, который участвовал в проекте OSIRIS-REx в течение 20 лет, выразил радость от того, что наконец увидел образцы. Он описал это как сюрреалистический опыт и кульминацию многолетней тяжелой работы. Анализ образцов предоставит ценную информацию о первых днях формирования Солнечной системы и потенциально может раскрыть подсказки о происхождении жизни на Земле.

источники:

– https://www.space.com/amp/asteroid-bennu-nasa-osiris-rex-sample-touchdown-0

– Миссия НАСА «Происхождение, спектральная интерпретация, идентификация ресурсов и исследование безопасности реголита» (OSIRIS-REx).