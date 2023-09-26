OSIRIS-REx НАСА собрал второй образец астероида и прибыл в Техас

Космический корабль НАСА OSIRIS-REx достиг важной вехи, успешно собрав второй образец с астероида Бенну. В октябре 2020 года космический корабль извлек с поверхности астероида запасы грязи и гравия. Последнее приземление произошло в пустыне штата Юта в воскресенье, что взбудоражило членов команды миссии и ученых всего мира. Однако образец астероида оставался в Юте недолго; он сел в самолет и достиг конечного пункта назначения в Хьюстоне, штат Техас.

Космический центр Джонсона (ОАО) в Хьюстоне выразил радость по поводу приема OSIRIS-REx и образца астероида. Теперь команда АО планирует курировать и сохранять образец. Информация, собранная с астероида, может дать ценную информацию о формировании планет, происхождении жизни и потенциальном воздействии астероидов на Землю.

OSIRIS-REx, запущенный в 2016 году, прибыл к околоземному астероиду Бенну в 2018 году. После тщательного изучения Бенну в течение 22 месяцев зонд успешно взял образец с поверхности астероида, что стало первым случаем, когда НАСА собрало фрагменты астероида в космос. Погружение на поверхность Бенну выявило удивительную хрупкость: OSIRIS-REx погрузился глубоко в астероид, прежде чем безопасно отступить.

В мае 2021 года космический корабль начал обратный путь на Землю, а в воскресенье выпустил капсулу с образцом, которая, как и планировалось, спустилась на испытательно-тренировочный полигон в Юте. Следующий этап будет включать транспортировку образца Бенну в недавно построенный центр хранения в АО, которым управляет отдел исследований и исследований астроматериалов.

В течение следующих двух лет научная группа OSIRIS-REx, состоящая из более чем 200 человек из 35 учреждений по всему миру, будет изучать образец. Команда стремится достичь основных научных целей миссии, которые включают понимание формирования и эволюции Солнечной системы, а также роли богатых углеродом астероидов, таких как Бенну, в доставке строительных блоков жизни на Землю.

Примерно 25% материала Бенну, который, по оценкам, весит около 8.8 унций (250 граммов), будет доступно для исследования научной группы. Кроме того, часть образца будет выделена Канадскому космическому агентству за его вклад в миссию, а Японское агентство аэрокосмических исследований также получит небольшой процент образца в рамках своего сотрудничества с НАСА.

Большая часть выборки Бенну, около 70%, останется в АО для дальнейшего изучения. Это позволит ученым будущих поколений использовать еще не изобретенные технологии, чтобы ответить на фундаментальные вопросы о Солнечной системе.

Благодаря успешному сбору второго образца астероида, OSIRIS-REx продолжает вносить свой вклад в наши знания о Вселенной и обладает потенциалом для разгадки тайн формирования нашей солнечной системы и происхождения жизни.

источники:

– Космический центр имени Джонсона НАСА (ОАО)

– Пресс-кит НАСА для возврата проб OSIRIS-REx.