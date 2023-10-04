OSIRIS-REx НАСА сделал снимки выброса возвращаемой капсулы в исторический момент

Астероидный зонд НАСА OSIRIS-REx позволил заглянуть в историю, сделав фотографии запуска возвращающейся капсулы. 3 октября космическое агентство опубликовало изображения, демонстрирующие момент, когда возвращаемая капсула вылетела из OSIRIS-REx и направилась к Земле. На фотографиях видно солнце в верхней части кадра и тонкий «серп Земли» на левом краю. Эти изображения были объединены командой миссии в GIF.

Возвращаемая капсула весом 110 фунтов (50 килограммов) пробыла в космосе недолго, прежде чем успешно приземлилась в пустыне на севере штата Юта, как и планировалось. Он приземлился на парашютах примерно через четыре часа после сброса. Это ознаменовало первую в истории попытку НАСА вернуть образцы астероидов и было признано значительным достижением.

В капсуле содержались важные материалы, собранные OSIRIS-REx с околоземного астероида Бенну в октябре 2020 года. Грязь и гравий, собранные с астероида, были быстро доставлены в Космический центр Джонсона (АО) в Хьюстоне. В АО внеземной материал в настоящее время обрабатывается, хранится и хранится.

По оценкам команды миссии, OSIRIS-REx вернул около 8.8 унций (250 граммов) материала Бенну. Однако это лишь предварительная оценка, и точная сумма будет объявлена ​​во время интернет-трансляции 11 октября. Ожидается, что образец станет ценным ресурсом для изучения учеными в ближайшие десятилетия.

Исследователи со всего мира будут тщательно анализировать фрагменты астероидов, чтобы получить представление о первых днях существования Солнечной системы. Они также будут исследовать роль, которую богатые углеродом космические породы, такие как Бенну, могли сыграть в доставке строительных блоков жизни на Землю. Эти открытия будут способствовать более глубокому пониманию происхождения жизни во Вселенной.

Источники: официальные лица НАСА, НАСА/Годдард/Университет Аризоны/Локхид Мартин.