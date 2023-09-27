НАСА успешно вернуло образец с астероида Бенну

Миссия НАСА OSIRIS-REx успешно доставила на Землю образец астероида 101955 Бенну. Миссия является частью серии миссий по «возврату образцов», проводимых различными странами с целью сбора материала с астероидов и других небесных тел для изучения.

Космический корабль OSIRIS-REx был запущен 8 сентября 2016 года и провел два года в пути к Бенну. Космический корабль провел детальное обследование астероида, прежде чем спуститься на орбиту высотой 1 километр, побив предыдущий рекорд, установленный космическим кораблем «Розетта». В апреле и августе 2020 года космический корабль совершил две репетиционные посадки над поверхностью астероида для подготовки к извлечению образцов.

Используя сложный механизм, похожий на пого-палку, OSIRIS-REx собрал примерно 250 граммов материала с поверхности Бенну, прежде чем отпрыгнуть. Образец теперь безопасно содержится в капсуле для предотвращения загрязнения и будет курироваться Управлением исследований и исследований астроматериалов НАСА и Японским Центром хранения внеземных образцов.

Помимо успешного возвращения образцов, миссия OSIRIS-REx продолжит выполнение новой цели. В настоящее время космический корабль находится на траектории встречи с астероидом 99942 Апофис в 2029 году. Он проведет 18 месяцев на орбите Апофиса, чтобы изучить его поверхность и проанализировать его состав.

Бенну был специально выбран в качестве цели миссии, поскольку с момента образования Солнечной системы он претерпел минимальную геологическую эволюцию. Астероид в основном состоит из углеродсодержащих соединений, включая органические молекулы, которые имеют решающее значение для жизни. Изучая астероиды и кометы вблизи, ученые могут получить представление о формировании Солнечной системы и развитии жизни.

Миссии по возвращению образцов, такие как OSIRIS-REx, предоставляют ценные данные на месте, которые можно сравнить с наблюдениями телескопов на Земле. Это помогает ученым лучше понять свойства и поведение астероидов. Данные OSIRIS-REx также использовались для изучения эффекта Ярковского, который влияет на орбиты небольших астероидов из-за неравномерного теплового излучения.

Прошлые миссии по возвращению образцов, такие как пилотируемая высадка «Аполлона» на Луну, привезли значительные объемы материала для изучения. Миссия OSIRIS-REx дополняет это наследие, расширяя наши знания об астероидах и их значении для понимания формирования небесных тел и потенциала внеземной жизни.

Источники: НАСА.