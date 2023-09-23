Капсула OSIRIS-REx НАСА доставит на Землю нетронутые образцы астероидов

Историческая миссия НАСА OSIRIS-REx (Origins-Spectral Interpretation-Resource Identification-Security-Regolith Explorer) собирается доставить на Землю первые в истории нетронутые образцы астероидов в воскресенье утром. Зонд OSIRIS-REx выпустит капсулу с образцами околоземного астероида Бенну. Ожидается, что капсула мягко приземлится под парашютами на испытательном и тренировочном полигоне Министерства обороны штата Юта и полигоне Дагуэй.

Вы можете посмотреть прямую трансляцию приземления на YouTube-канале НАСА или на Space.com. Репортаж начнется в 10:XNUMX по восточному времени.

OSIRIS-REx был запущен в сентябре 2016 года и достиг Бенну, потенциально опасного астероида, в декабре 2018 года. Следующие 22 месяца зонд провел в исследовании астероида, установив новый рекорд для самого маленького тела, когда-либо вращавшегося на орбите космического корабля.

В октябре 2020 года OSIRIS-REx успешно собрал образец поверхности Бенну, захватив около 8.8 унций (250 граммов) грязи и гравия. Точное количество будет определено после того, как команда миссии откроет капсулу с образцом зонда.

После приземления образец будет доставлен в Космический центр имени Джонсона НАСА в Хьюстоне для обработки и хранения. Ученые со всего мира получат доступ к образцу для дальнейшего изучения. Они надеются получить представление о первых днях существования Солнечной системы и исследовать присутствие углеродсодержащих органических молекул, которые, возможно, способствовали зарождению жизни на Земле.

В дополнение к этому важному событию космический корабль OSIRIS-REx продолжит свою расширенную миссию под названием OSIRIS-APEX. Он отправится к потенциально опасному астероиду Апофис, прибытие которого запланировано на 2029 год.

Эта миссия представляет собой значительное достижение для НАСА, открывая новые возможности для понимания происхождения нашей солнечной системы и потенциала жизни за пределами Земли.

источники:

– OSIRIS-REx НАСА доставит образцы астероидов на Землю за 5 непростых шагов

– Источник: НАСА