Ученые НАСА исследуют образцы астероида Бенну в поисках новых идей

Резюме: Ученые НАСА в настоящее время анализируют образцы, собранные с астероида Бенну, которые были доставлены на Землю космическим кораблем Осирис-Рекс. Первоначальный анализ образцов показал, что они богаты углеродом и минералами, содержащими воду, что указывает на потенциальную возможность предоставления новой информации о формировании Солнечной системы. Однако точное количество материала астероида, захваченного космическим кораблем, до сих пор неизвестно. По оценкам команды Osiris-Rex, общий вес у них около 250 граммов (9 унций), но для подтверждения этого потребуется дальнейшее исследование и взвешивание внутренней камеры, используемой для хранения фрагментов. После полного извлечения часть образца будет передана исследователям по всему миру, в том числе ученым из Великобритании, которые проведут дальнейшие исследования. Материалы Бенну были собраны с помощью смелого маневра, когда космический корабль приблизился и «дал пять» астероиду. Изучение этих образцов может пролить свет на органические строительные блоки, необходимые для возникновения жизни на Земле и других небесных телах Солнечной системы.

Анализ образцов включает различные методы, такие как электронная микроскопия, рентгеновская дифракция, инфракрасная спектроскопия и компьютерная томография. Эти процедуры предоставят ценные данные о составе и структуре материалов астероидов. Ученые особенно заинтересованы в Бенну, поскольку он, вероятно, сохраняет химический состав, существовавший во время формирования планет вокруг Солнца. Они предполагают, что астероиды, подобные Бенну, могли внести на Землю важные компоненты, такие как вода и органические молекулы. Результаты изучения образцов астероидов помогут исследователям лучше понять сложность и происхождение органических молекул, а также их роль в развитии жизни.

Команды Osiris-Rex планируют завершить ряд исследований к марту и представить свои результаты на Лунной и Планетарной научной конференции. Кроме того, в журнале Meteoritics & Planetary Science будут опубликованы две основные обзорные статьи, обеспечивающие всестороннее понимание образцов Бенну.

источник:

– BBC News: «НАСА приветствует «потрясающее» обнаружение образца астероида», Джонатан Амос

– BBC News: «Астероид Бенну — это путешествие назад к нашим истокам», Джонатан Амос

- НАСА

– Кевин Черч/BBC