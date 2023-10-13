Образцы астероида Осирис-Рекс НАСА могут раскрыть тайны происхождения Земли

Миссия НАСА Osiris-Rex, которая собрала образец материала с астероида Бенну в 2020 году, предоставила изображения и предварительный анализ космических камней, которые она доставила на Землю. Этот образец потенциально может ответить на вопросы о создании Земли, прибытии воды на нашу планету и происхождении жизни.

Доктор Фрэнсис МакКаббин, куратор астроматериалов Космического центра имени Джонсона НАСА, заявил, что этот материал можно будет хранить и использовать для экспериментов долгие годы. Есть надежда, что будущие ученые смогут ответить на вопросы о Вселенной, используя технологии, которые еще даже не изобретены.

Сбор образцов астероидов важен, поскольку позволяет ученым изучать материалы из космоса, которые не были загрязнены атмосферой Земли. Образец Осирис-Рекс считается «нетронутым» и предоставляет ценную информацию об астероиде Бенну.

Предыдущие миссии, такие как японская миссия Хаябуса в 2010 и 2020 годах, также доставляли на Землю материалы с астероидов. Однако миссия Осирис-Рекс вернулась со значительно большим количеством материала, что позволило более широко распространить его среди ученых по всему миру и публично выставить в музеях. Этот больший размер выборки также дает уникальную возможность изучить расположение минералов в более крупных кусках астероида.

Предварительный анализ образцов уже дал впечатляющие результаты. Обнаружена вода, запертая внутри глинистых минералов, что проливает свет на то, как вода могла попасть на Землю и другие внутренние планеты. Образец также содержит углерод и серу, необходимые для жизни компоненты. Углерод является ключевым ингредиентом органических соединений, а сера имеет решающее значение для аминокислот, строительных блоков белков.

Считается, что астероиды, подобные Бенну, сыграли роль в «засевании» Земли пребиотическими соединениями, заложив основу для жизни. Присутствие в образце магнетита, оксида железа, имеет важное значение, поскольку оно связано с химическими реакциями, имеющими решающее значение для эволюции жизни.

Анализ образцов Осириса-Рекса все еще продолжается, но первые результаты уже предоставили ценную информацию о происхождении нашей планеты. Помимо понимания истории Земли, обнаружение воды на астероидах открывает перспективы для будущих космических исследований, поскольку воду можно расщепить на водород и кислород, важнейшие ресурсы для пилотируемых миссий.

источники:

– Миссия НАСА Осирис-Рекс: предварительное исследование возвращенного образца астероида.

– Зачем собирать образцы астероидов?