НАСА раскрывает изображения и анализ образца астероида

24 сентября капсула НАСА вернулась на Землю с ценной коллекцией материала, захваченного с астероида. Недавно НАСА опубликовало изображения и предварительный анализ космических камней, обнаруженных внутри капсулы. Миссия под названием Osiris-Rex собрала образец материала с астероида Бенну в 2020 году и доставила его обратно на Землю. Камни, найденные внутри капсулы, могут ответить на вопросы о создании Земли, прибытии воды и происхождении жизни.

Во время пресс-конференции доктор Фрэнсис Маккаббин, куратор астроматериалов в Космическом центре Джонсона НАСА, упомянул, что этот материал можно будет изучать и использовать в экспериментах в течение многих последующих лет. Ученые полагают, что этот нетронутый образец даст ценную информацию о Бенну, в отличие от образцов метеоритов, которые часто загрязнены и их трудно отследить до конкретных астероидов.

Бенну — это углеродистый астероид C-типа, который содержит большое количество углерода и летучих соединений, таких как вода. Анализ пробы оказался сложной задачей, поскольку метод сбора проб был настолько успешным, что контейнер внутри капсулы переполнился. Однако первоначальный анализ уже показал впечатляющие результаты. Обнаружена вода, запертая внутри глинистых минералов из Бенну, что проливает свет на один предполагаемый механизм попадания воды на Землю. Образец также содержит большое количество углерода и серы, необходимых для жизни. Присутствие магнетита, оксида железа, предполагает, что астероиды, подобные Бенну, возможно, сыграли роль в засеивании Земли пребиотическими соединениями, необходимыми для эволюции жизни.

Эта миссия Осирис-Рекс знаменует собой первую миссию США, которая доставила на Землю образец астероида. Образец, вес которого оценивается примерно в 250 г, теперь может быть передан ученым по всему миру и выставлен в музеях на всеобщее обозрение. Кроме того, более крупные фрагменты породы, включенные в образец, предоставляют уникальную возможность изучить расположение различных минералов внутри астероида, раскрывая еще больший научный потенциал.

источники:

– НАСА раскрывает подробности об образце Осириса-Рекса с астероида Бенну – https://www.theguardian.com/science/2021/oct/12/nasa-reveals-details-about-osiris-rex-sample-from-asteroid-bennu

– Образцы астероидов с космического корабля НАСА «Осирис-Рекс» на пути к расширению человеческого присутствия в космосе – https://www.nature.com/articles/d41586-021-02695-3