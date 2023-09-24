Космический корабль НАСА «Осирис-Рекс» вернулся с образцами с астероида Бенну

Краткое описание: После семилетней миссии космический корабль НАСА «Осирис-Рекс» собирается завершить свое путешествие по изучению «самого опасного камня в Солнечной системе», вернувшись с образцами почвы с астероида Бенну. В воскресенье, когда космический корабль пролетит мимо Земли, образцы будут выгружены и помещены в капсулу. Ученые надеются, что анализ химического состава этих образцов позволит лучше понять формирование планет миллиарды лет назад и, возможно, прольет свет на происхождение жизни на Земле. Ожидается, что капсула приземлится в американском штате Юта в 08:55 по местному времени. Несмотря на беспокойство, связанное со спуском, главный исследователь миссии Данте Лауретта заверил, что команда хорошо подготовлена ​​к любым непредвиденным обстоятельствам. Целью Осириса-Рекса было собрать образцы с Бенну, у которого есть небольшой шанс столкнуться с нашей планетой в конце 22 века. Космический корабль достиг астероида в 2018 году, два года изучал его, а затем успешно собрал материалы с поверхности. Последний шаг — безопасная доставка образцов весом около 250 г на Землю.

Спасательные команды уверены в приземлении; однако они по-прежнему осторожны из-за прошлых неудач. Один из таких инцидентов произошел в 2004 году с капсулой Genesis, у которой вышел из строя парашют, в результате чего образцы были повреждены. Гравитационные переключатели капсулы Осириса-Рекса прошли тщательную проверку, чтобы предотвратить подобную проблему. Тем не менее, «команда по устранению нарушений» будет готова оказать помощь в случае необходимости. Пока капсула опускается, метеорологи в штате Юта будут следить за погодными условиями, чтобы точно предсказать место приземления. Операции по восстановлению, включая полет к месту сброса на вертолете и транспортировку пробы в чистое помещение на полигоне Дагуэй, были тщательно спланированы во избежание загрязнения. После безопасной доставки образцы будут доставлены в Космический центр НАСА имени Джонсона в Техасе для детального анализа.

Космический корабль «Осирис-Рекс» намерен продолжить свою миссию после доставки образцов, поскольку ему будет приказано встретиться с другим астероидом под названием Апофис в 2029 году.

Определения:

– Осирис-Рекс: миссия космического корабля НАСА по изучению астероида Бенну.

– Бенну: астероид, который может столкнуться с Землей в конце 22 века.

– Genesis: предыдущая миссия космического корабля, в ходе которой возникли проблемы при извлечении образцов.

– Гравитационные переключатели: компоненты капсулы, обеспечивающие правильную ориентацию во время спуска.

Источник: BBC News