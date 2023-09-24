Космический корабль «Осирис-Рекс» вернется на Землю с образцами Бенну

Космический корабль «Осирис-Рекс» должен вернуться на Землю с ценными образцами, собранными с астероида Бенну. Ожидается, что космический корабль достигнет верхней границы земной атмосферы в западной части штата Юта в 08:42 по местному времени. Целью приземления является удаленный военный полигон в этом районе.

Когда космический корабль войдет в атмосферу Земли, он будет двигаться с невероятной скоростью 12 км/с или 27,000 3,000 миль в час. Такая высокая скорость приведет к тому, что нижняя часть корабля нагреется до температуры, превышающей XNUMX градусов по Цельсию. Однако этот сильный жар также послужит важной цели — замедлению космического корабля.

Для обеспечения устойчивости при спуске будет задействован тормозной парашют. После этого главный желоб осторожно опустит капсулу на землю. Ожидаемое время контакта с пустыней Юты — 08:55.

После приземления космического корабля вертолеты доставят его во временную лабораторию. Эта лаборатория будет служить местом для подготовки капсулы с образцом для дальнейшего анализа в Космическом центре имени Джонсона НАСА в Техасе. В центре есть специальный центр, специально предназначенный для тщательного изучения образцов, собранных с астероида Бенну.

Эта монументальная миссия готовилась годами: космический корабль Осирис-Рекс отправился в путешествие к Бенну в 2016 году. Целью миссии было собрать образцы с этого околоземного астероида и вернуть их на Землю для детального изучения. Считается, что образцы из Бенну содержат ценную информацию о ранней Солнечной системе и происхождении жизни.

Поскольку космический корабль «Осирис-Рекс» завершает свою миссию и возвращается на Землю, ученые и исследователи с нетерпением ждут прибытия образцов. Результаты этих образцов могут иметь важное значение для нашего понимания нашей планеты и Вселенной в целом.

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