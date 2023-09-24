Миссия НАСА «Осирис-Рекс» доставит на Землю самый крупный образец астероида

Миссия НАСА «Осирис-Рекс» призвана войти в историю, доставив самый крупный образец астероида, когда-либо возвращавшийся на Землю. Ожидается, что капсула, содержащая около 250 г камней и пыли, собранных с астероида Бенну, приземлится в пустыне штата Юта в воскресенье. Эта миссия знаменует собой первую попытку НАСА собрать образец с астероида с 2020 года.

Космический корабль Osiris-Rex был запущен в сентябре 2016 года и прибыл к Бенну в декабре 2018 года. В течение почти двух лет космический корабль тщательно картировал поверхность астероида, прежде чем 20 октября 2020 года собрать образец.

Часть выборки, около четверти, будет распределена среди более чем 200 человек из 38 учреждений по всему миру. Эта разнообразная группа ученых будет работать вместе, чтобы проанализировать образец и получить представление о ранней истории и эволюции нашей Солнечной системы. Бенну, остаток возрастом 4.5 миллиарда лет, рассматривается как капсула времени, которая может дать ценную информацию о формировании планет.

Одним из главных преимуществ сбора образца непосредственно с такого астероида, как Бенну, является минимальное загрязнение. В отличие от метеоритов, которые падают на Землю и быстро загрязняются при контакте с нашей атмосферой, образец Осириса-Рекса даст ученым возможность заглянуть в прошлое. Это может иметь решающее значение для понимания происхождения органики и воды, которые могли способствовать развитию жизни на Земле.

Астрофизик, профессор Борис Гансике из Университета Уорика, подчеркивает важность изучения астероидов: «Астероиды в нашей солнечной системе содержат необработанные строительные блоки, из которых была создана Земля, поэтому определение их состава расскажет нам многое о том, как сформировалась наша планета. . До сих пор остается много вопросов без ответа, таких как источник воды на Земле и происхождение ингредиентов жизни».

Эта миссия представляет собой важную веху в нашем стремлении к познанию истории нашей Солнечной системы и открывает возможности для дальнейшего исследования астероидов и их потенциального влияния на наше понимание происхождения жизни.

источники:

– ПА