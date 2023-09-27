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Космический корабль OSIRIS-REx успешно вернулся на Землю с образцом с астероида Бенну

ByРоберт Эндрю

сентябрь 27, 2023
Космический корабль OSIRIS-REx успешно вернулся на Землю с образцом с астероида Бенну

Космический корабль OSIRIS-REx, доставивший образец с астероида Бенну, успешно вернулся на Землю в воскресенье, 24 сентября, через семь лет после своего запуска в 2016 году. Открыв контейнер для возврата образцов, ученые обнаружили на астероиде черную пыль и обломки. Палуба авионики космического корабля. Космический корабль благополучно приземлился в пустыне штата Юта, а затем был доставлен в Космический центр НАСА имени Джонсона в Хьюстоне.

В Космическом центре Джонсона группа экспертов тщательно разберет инструмент под названием TAGSAM (механизм сбора образцов Touch and Go), чтобы получить доступ к объемному образцу внутри капсулы. Эта работа будет проходить в специально созданной для миссии OSIRIS-REx лаборатории. Снятие алюминиевой крышки производилось в перчаточном ящике, созданном для работы с крупногабаритной техникой.

После отделения TAGSAM от канистры его помещают в герметичный транспортный контейнер для поддержания азотной среды примерно на два часа. Этот контейнер позволяет команде переместить TAGSAM в другой специализированный перчаточный ящик, что ускоряет процесс разборки. В этом перчаточном ящике ученые и техники осторожно извлекут головку TAGSAM, которая, как ожидается, будет содержать большую часть образца.

Команда Космического центра Джонсона проанализирует пыль астероида, чтобы получить представление о ее химических, минеральных и физических характеристиках, а также о типах горных пород, присутствующих в более крупном образце. Образец будет представлен публике во время специальной прямой трансляции 11 октября, которая будет транслироваться в прямом эфире на официальном сайте НАСА.

Образец, собранный космическим кораблем OSIRIS-REx, будет надежно храниться и будет доступен ученым со всего мира для будущих исследований. Эта миссия знаменует собой первое в истории США возвращение образца астероида и предоставляет ценную информацию о формировании Солнца и планет примерно 4.5 миллиарда лет назад.

источники:
Миссия OSIRIS-REx НАСА – Происхождение, спектральная интерпретация, идентификация ресурсов и безопасность – Regolith Explorer.
Официальный сайт НАСА.

By Роберт Эндрю

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