Миссия OSIRIS-REx: сбор образцов с астероида Бенну, чтобы понять происхождение нашей Солнечной системы

Ученые Юго-западного исследовательского института НАСА изучают образцы, собранные с астероида Бенну во время миссии OSIRIS-REx. Эта миссия, первая миссия НАСА по возвращению образцов астероидов, направлена ​​на сбор образца с богатого углеродом астероида, который, вероятно, претерпел значительные изменения, связанные с водой. Изучая этот образец, ученые надеются получить представление об истории органики и воды нашей Солнечной системы и ее потенциальной роли в формировании Земли.

Миссия OSIRIS-REx была запущена в сентябре 2016 года с целью сбора и доставки образца астероида на Землю. Когда космический корабль приблизился к Бенну для кратковременной посадки, ученые были удивлены твердостью поверхности. Поверхность, описанная как похожая на яму для шариков, заставила космический корабль погрузиться глубже, чем ожидалось. Однако этот неожиданный результат оказался полезным, поскольку позволил собрать с астероида большее количество материала.

Важность этого образца заключается в его способности предоставить информацию о формировании нашей Солнечной системы. Метеориты уже дали некоторую информацию, раскрывая различные зоны вокруг Солнца во время его формирования. Планеты земной группы, включая Землю, сформировались ближе к Солнцу, тогда как газовые и ледяные гиганты сформировались дальше. Однако источник воды на Земле и происхождение жизни остаются без ответа.

Астероиды, подобные Бенну, служат капсулами времени, в которых сохраняется ранняя химия нашей Солнечной системы, включая воду, органику и другие важные соединения. Анализируя нетронутый образец Бенну, ученые надеются лучше понять химический состав, присутствующий во время формирования Земли. На Земле эта запись со временем была стерта, поэтому изучение образцов астероидов имеет решающее значение для разгадки тайн происхождения нашей планеты.

Исследование образца Бенну обещает улучшить наше понимание истории нашей Солнечной системы и факторов, которые способствовали развитию Земли. Данные, полученные в ходе этой миссии, прольют свет на присутствие воды и органических материалов на ранних этапах развития нашей солнечной системы, что в конечном итоге углубит наши знания о формировании нашей собственной планеты и возникновении жизни.