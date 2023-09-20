Зонд НАСА OSIRIS-REx произвел окончательную корректировку курса перед возвращением образца астероида на Землю

Зонд НАСА OSIRIS-REx успешно выполнил свой последний маневр по корректировке траектории, приблизив его на один шаг к доставке образца астероида на Землю 24 сентября. В воскресенье зонд произвел кратковременный запуск двигателя, в результате чего изменение скорости составило 7 дюймов (17.8 сантиметра) в минуту. Этот маневр скорректировал место приземления капсулы-образца, переместив ее на восток почти на 8 миль (12.5 километров) в пределах заранее определенной зоны приземления на испытательном и тренировочном полигоне Министерства обороны штата Юта.

Этот корректирующий маневр последовал за решающим маневром по установлению курса 10 сентября, целью которого было выпустить капсулу с образцом 24 сентября на высоте 63,000 102,000 миль (1.8 2.8 км) над Землей. В настоящее время зонд находится на расстоянии примерно 14,000 миллиона миль (23,000 миллиона км) от Земли и приближается со скоростью около XNUMX XNUMX миль в час (XNUMX XNUMX км/ч).

Миссия OSIRIS-REx, стартовавшая в сентябре 2016 года с бюджетом в $1 млрд, была отправлена ​​на исследование околоземного астероида Бенну. После многих лет наблюдений он успешно собрал около 8.8 унций (250 граммов) материала с поверхности Бенну в октябре 2020 года.

По возвращении на Землю образец будет доставлен в Космический центр имени Джонсона НАСА в Хьюстоне, где он будет храниться. Некоторые материалы астероидов будут переданы ученым по всему миру для изучения ранней Солнечной системы и потенциальной роли богатых углеродом астероидов, таких как Бенну, в возникновении жизни на Земле. Ученые полагают, что эти астероиды могли принести на Землю органические соединения, необходимые строительные блоки для жизни, в результате древних столкновений.

Пока возвращаемая капсула направляется к Земле, основной космический корабль OSIRIS-REx продолжит свою миссию. Он направится к другому потенциально опасному астероиду, Апофису, в рамках расширенной миссии, известной как OSIRIS-APEX, запланированной на 2029 год.

источники:

– Зонд НАСА OSIRIS-REx производит окончательную корректировку курса перед возвращением образца астероида на Землю