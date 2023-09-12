Миссия НАСА OSIRIS-REx приблизилась к Земле с образцом драгоценного астероида

Космический корабль НАСА OSIRIS-REx приближается к Земле с ценным грузом образцов астероидов. В ходе критического маневра космический корабль запустил двигатели ориентации, корректируя свою скорость на 0.5 мили в час, чтобы обеспечить успешное возвращение. Без этой небольшой поправки зонд и его астероидный груз не достигли бы Земли.

Миссия OSIRIS-REx включает сбор образцов грязи и гравия с астероида Бенну, ширина которого составляет около 1,650 футов. Космический корабль собрал около 8.8 унций (250 граммов) материала во время своего визита на Бенну в октябре 2020 года. Эти драгоценные образцы будут доставлены на Землю в капсуле утром 24 сентября.

Ожидается, что возвращаемая капсула приземлится в указанном районе размером 36 на 8.5 миль на испытательном и тренировочном полигоне штата Юта, к юго-западу от Солт-Лейк-Сити. Приземление произойдет примерно через 13 минут после выпуска капсулы, при этом космический корабль будет следовать точной скорости и углу.

Собранные образцы астероидов будут иметь огромную ценность для ученых всего мира. Изучая эти образцы, исследователи надеются получить представление о формировании и эволюции нашей Солнечной системы. Кроме того, этот материал может пролить свет на роль богатых углеродом астероидов, таких как Бенну, в доставке необходимых компонентов для жизни на Земле.

В настоящее время космический корабль OSIRIS-REx находится на расстоянии около 4 миллионов миль от Земли и движется со скоростью 14,000 17 миль в час. Команда миссии может провести еще один запуск двигателя 2029 сентября, если сочтет это необходимым. Важно отметить, что на Землю вернется только капсула с образцом, а космический корабль продолжит свое путешествие к астероиду Апофис для расширенной миссии с запланированным прибытием в XNUMX году.

источники:

– Сообщение в блоге представителей НАСА от 11 сентября.

– Изображение предоставлено Центром космических полетов имени Годдарда НАСА: траектория возвращения на Землю космического корабля OSIRIS-REx и капсулы с образцами.