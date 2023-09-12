CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Миссия НАСА OSIRIS-REx приблизилась к Земле с образцом драгоценного астероида

ByГабриэль Бота

сентябрь 12, 2023
Миссия НАСА OSIRIS-REx приблизилась к Земле с образцом драгоценного астероида

Космический корабль НАСА OSIRIS-REx приближается к Земле с ценным грузом образцов астероидов. В ходе критического маневра космический корабль запустил двигатели ориентации, корректируя свою скорость на 0.5 мили в час, чтобы обеспечить успешное возвращение. Без этой небольшой поправки зонд и его астероидный груз не достигли бы Земли.

Миссия OSIRIS-REx включает сбор образцов грязи и гравия с астероида Бенну, ширина которого составляет около 1,650 футов. Космический корабль собрал около 8.8 унций (250 граммов) материала во время своего визита на Бенну в октябре 2020 года. Эти драгоценные образцы будут доставлены на Землю в капсуле утром 24 сентября.

Ожидается, что возвращаемая капсула приземлится в указанном районе размером 36 на 8.5 миль на испытательном и тренировочном полигоне штата Юта, к юго-западу от Солт-Лейк-Сити. Приземление произойдет примерно через 13 минут после выпуска капсулы, при этом космический корабль будет следовать точной скорости и углу.

Собранные образцы астероидов будут иметь огромную ценность для ученых всего мира. Изучая эти образцы, исследователи надеются получить представление о формировании и эволюции нашей Солнечной системы. Кроме того, этот материал может пролить свет на роль богатых углеродом астероидов, таких как Бенну, в доставке необходимых компонентов для жизни на Земле.

В настоящее время космический корабль OSIRIS-REx находится на расстоянии около 4 миллионов миль от Земли и движется со скоростью 14,000 17 миль в час. Команда миссии может провести еще один запуск двигателя 2029 сентября, если сочтет это необходимым. Важно отметить, что на Землю вернется только капсула с образцом, а космический корабль продолжит свое путешествие к астероиду Апофис для расширенной миссии с запланированным прибытием в XNUMX году.

источники:
– Сообщение в блоге представителей НАСА от 11 сентября.
– Изображение предоставлено Центром космических полетов имени Годдарда НАСА: траектория возвращения на Землю космического корабля OSIRIS-REx и капсулы с образцами.

By Габриэль Бота

Похожие темы

Наука

Окаменелые останки древних родственников человека, отправленные в космос, вызвали споры

сентябрь 14, 2023 Габриэль Бота
Наука

Спутник Юпитера Каллисто таит в себе загадку: обилие атмосферного кислорода

сентябрь 14, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Недавно обнаруженные стволовые клетки влияют на распространение рака молочной железы на позвоночник

сентябрь 14, 2023 Роберт Эндрю

Вы пропустили

Технологии

Everything You Need to Know About Briar in Pokemon Scarlet and Violet

сентябрь 14, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Технологии

Niantic надеется, что Monster Hunter теперь сможет возродить свой успех в мобильных играх

сентябрь 14, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Технологии

Разработчики игр реагируют на новую плату за выполнение Unity

сентябрь 14, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Технологии

Spotify представляет «дневной список» для улучшения персонализированного музыкального опыта

сентябрь 14, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев