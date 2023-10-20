Понимание поведения электронов в расплавленных солях для перспективных ядерных реакторов

Исследователи из Окриджской национальной лаборатории Министерства энергетики и Университета Айовы добились значительного прогресса в понимании того, как электроны взаимодействуют с расплавленными солями в современных ядерных реакторах. Путем компьютерного моделирования введения избыточного электрона в расплавленную соль хлорида цинка ученые смогли определить три состояния, которые может принимать электрон.

В первом сценарии электрон становится частью молекулярного радикала, состоящего из двух ионов цинка. Во втором сценарии электрон локализуется на одном ионе цинка. В третьем сценарии электрон делокализован и диффузно распространяется по множеству ионов соли. Эти результаты имеют решающее значение для прогнозирования воздействия радиации на работу реакторов на солевом топливе.

Реакторы на расплавах солей рассматриваются как потенциальная конструкция будущих атомных электростанций. Поэтому понимание того, как расплавленные соли реагируют на высокую радиацию, имеет первостепенное значение. Исследователи стремились пролить свет на поведение электрона при контакте с ионами, составляющими расплавленную соль.

Хотя исследование не дает ответов на все вопросы, оно обеспечивает важную отправную точку для дальнейшего изучения взаимодействия между электронами и расплавленными солями. Исследователи также полагают, что три идентифицированных вида, образованных электронами в краткосрочной перспективе, потенциально могут реагировать, образуя более сложные соединения в течение более длительных периодов времени.

Исследование под названием «Реагируют ли высокотемпературные расплавленные соли с избыточными электронами?» Случай ZnCl2» был опубликован в Журнале физической химии B. Он был выбран редакцией ACS, что указывает на его потенциал для широкого общественного интереса.

Это исследование проводилось в рамках Центра энергетических передовых исследований Министерства энергетики США (MSEE EFRC), возглавляемого Брукхейвенской национальной лабораторией. Исследовательская группа планирует продолжить изучение воздействия радиации на другие соляные системы. Их вычислительные исследования проводились на объектах пользователей Министерства энергетики, включая среду вычислений и данных для науки в Национальной лаборатории Ок-Ридж и Национальный центр энергетических исследований в Национальной лаборатории Лоуренса Беркли.

Понимание поведения электронов в расплавленных солях имеет решающее значение для развития реакторов на расплавах солей. Это помогает обеспечить безопасность и эффективность этих реакторов, которые считаются многообещающим вариантом для будущего производства ядерной энергии.

источники:

– Лоуренс Бернард, ORNL