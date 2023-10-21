Метеоритный дождь Ориониды: впечатляющее небесное событие

Метеорный поток Ориониды, описанный НАСА как один из самых красивых потоков года, достигнет своего пика в ближайшие дни. Известные своей яркостью и скоростью, метеоры Орионид движутся со скоростью 148,000 41 миль в час или XNUMX милю в секунду. Некоторые из этих метеоров оставляют после себя светящиеся шлейфы из обломков, добавляя великолепия небесному зрелищу.

По данным НАСА, метеоры будут окружены одними из самых ярких звезд ночного неба, создавая впечатляющий фон для наблюдателей. Ливень начался 26 сентября и продлится до 22 ноября, однако пик ожидается 21 октября. В это время зрители в безлунном небе могут ожидать увидеть около 23 метеоров в час.

Метеорный поток Ориониды происходит ежегодно, когда Земля проходит через область космоса, заполненную обломками кометы Галлея. Этот мусор, состоящий из частиц пыли кометы, ответственен за полосы света, видимые как метеоры, когда они сталкиваются с атмосферой Земли.

Для наблюдения метеорного потока Ориониды лучше всего найти место вдали от источников света. Глазам требуется около 30 минут, чтобы адаптироваться к темноте, что позволяет лучше видеть метеоры. В северном полушарии рекомендуется лежать на спине ногами на юго-восток, а в южном полушарии рекомендуется направить ноги на северо-восток.

Обнаружение созвездия Ориона, от которого метеорный дождь получил свое название, поможет наблюдателям найти сияющую точку на небе. Однако для более захватывающего вида лучше всего смотреть на расстояние от Ориона как минимум на 45–90 градусов, так как при этом метеоры будут казаться длиннее и более впечатляющими.

После октября любители астрономии могут рассчитывать на метеорный дождь Леониды в ноябре. Леониды, вызванные обломками кометы Темпеля-Туттля, на короткое время перекроются с Орионидами, а затем достигнут пика 18 ноября.

Красота метеорных потоков заключается в чуде наблюдения за взаимодействием небесных объектов с атмосферой Земли. Он служит напоминанием о необъятности и великолепии нашей Вселенной. Итак, отметьте свои календари и приготовьтесь восхищаться великолепием метеорного потока Ориониды!

Определения:

Метеорный дождь Ориониды: ежегодный метеорный дождь, который возникает, когда Земля проходит через след обломков, оставленный кометой Галлея.

Комета Галлея: знаменитая периодическая комета, обращающаяся вокруг Солнца примерно за 76 лет.

Лучистая точка: точка на небе, из которой, по-видимому, исходят метеоры в метеорном дожде.

источники:

- НАСА

– Американское метеорное общество