Будьте готовы к метеорному дождю Ориониды

В этом месяце наблюдателей за небом ждет настоящее удовольствие: ежегодный метеорный поток Ориониды достигает своего пика. Это небесное явление, которое производит до 25 метеоров в час, должно поразить звездочетов в субботу вечером и в ранние часы воскресенья. Ориониды особенные, потому что метеоры на самом деле являются фрагментами кометы Галлея, известной как комета 1P/Галлея.

Комета Галлея — знаменитая комета, которую можно увидеть с Земли только раз в 75–76 лет. Тем не менее, метеорный поток Ориониды дает людям возможность ежегодно наблюдать часть истории этой кометы. Когда комета Галлея вращается вокруг Солнца, она оставляет на своем пути след из обломков. Когда Земля проходит через этот мусор, он входит в нашу атмосферу на невероятной скорости.

Доктор Миндже Ким, научный сотрудник Университета Уорика, объясняет, что метеорный поток Ориониды происходит в период со 2 октября по 7 ноября, а его пик приходится на ночь с 20 на 22 октября. Однако поток можно наблюдать и раньше, и позже. после пиковых дат. Этот поток известен не только своей красотой, но и связью с кометой Галлея.

Чтобы стать свидетелем метеорного потока Ориониды, все, что вам нужно, — это чистое небо, терпение и место вдали от светового загрязнения. Метеоры будут видны невооруженным глазом во всех частях неба, что сделает это событие глобально видимым. Независимо от того, находитесь ли вы в северном или южном полушарии, вы сможете насладиться этим небесным зрелищем до 7 ноября.

Так что, если вы пропустили «событие, которое бывает раз в жизни» — увидеть комету Галлея, не волнуйтесь. Метеорный поток Ориониды дает уникальную возможность увидеть обломки, оставленные этой знаменитой кометой, и насладиться красотой ночного неба.

источники:

– Нина Мэсси, научный корреспондент Пенсильвании