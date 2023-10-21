Метеоритный дождь Ориониды достигнет пика 21 октября: как это пережить

Метеорный поток Ориониды, который происходит в настоящее время и продлится до 7 ноября, вскоре достигнет своего пика 21 октября. Это ежегодное небесное событие предлагает захватывающее зрелище падающих звезд, освещающих ночное небо. Поток возникает из остатков кометы Галлея, знаменитой кометы, которая обращается вокруг Солнца каждые 75-76 лет.

Происхождение метеоритного дождя можно проследить до крошечных фрагментов, которые оторвались от кометы Галлея, когда она путешествовала в космосе. Эти фрагменты образуют след из пыли и ледяных обломков, который в конечном итоге попадает в атмосферу Земли с поразительной скоростью около 41 мили в секунду. Когда эти частицы сталкиваются с атмосферой Земли, они сгорают из-за трения с воздухом, создавая светящиеся полосы света, характерные для метеорных потоков.

Комета Галлея порождает не один, а два ежегодных метеорных дождя. Это происходит потому, что орбита кометы тесно пересекается с орбитой Земли в двух разных точках. Первая точка приводит к метеорному потоку Эта-Аквариды в начале мая, а вторая точка возникает сейчас, в середине-конце октября, вызывая метеорный поток Ориониды.

Чтобы стать свидетелем этого великолепного зрелища, не требуется никакого специального оборудования. Невооруженным глазом достаточно, чтобы рассмотреть падающие звезды. Благоприятное небесное положение в этом году означает, что Луна не будет мешать просмотру в предрассветные часы. У тех, кто проживает как в Северном, так и в Южном полушарии, будет множество возможностей увидеть метеоритный дождь.

Некоторые рекомендуемые места, чтобы насладиться метеорным потоком Ориониды, включают Нью-Йорк, Майами, Лос-Анджелес, Атланту и Северную Калифорнию. Ожидается, что в этих местах будут благоприятные условия для наблюдения с минимальной облачностью и ограниченным световым загрязнением.

Чтобы оптимизировать качество просмотра, найдите слабо освещенное место на открытом воздухе вдали от уличных фонарей и жилого освещения. Ориентируйтесь лицом на юго-восток (для жителей Северного полушария) или северо-восток (для жителей Южного полушария). Чтобы глаза приспособились и обнаружили метеоры, нужно примерно 30 минут пристального взгляда на небо. Чтобы в полной мере насладиться метеорным потоком, рекомендуется избегать сосредоточения внимания исключительно на лучистой точке Орионид — звезде Бетельгейзе.

Итак, отметьте в своем календаре пик метеорного потока Ориониды 21 октября и приготовьтесь к захватывающему небесному зрелищу, которое может обеспечить только природа.

Определения:

– Метеоритный дождь: небесные явления, характеризующиеся появлением большого количества метеоров в ночном небе за относительно короткий период времени. Метеоры, также известные как «падающие звезды», материализуются, когда частицы комет или астероидов попадают в атмосферу Земли и испаряются из-за трения.

– Комета Галлея: знаменитая комета, обращающаяся вокруг Солнца каждые 75-76 лет. Он порождает два ежегодных метеорных потока: Эта-Аквариды в начале мая и метеорный поток Ориониды в октябре.

источники:

- Никто