CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Метеоритный дождь Ориониды: впечатляющее небесное событие

ByМамфо Брешиа

Октябрь 20, 2023
Метеоритный дождь Ориониды: впечатляющее небесное событие

Метеорный поток Ориониды, одно из самых ожидаемых небесных явлений года, будет виден сегодня вечером, когда Земля пройдет сквозь обломки, оставленные кометой Галлея. Этот ежегодный метеорный поток назван в честь созвездия Ориона, поскольку метеоры, кажется, исходят из этой конкретной точки неба.

Ориониды известны своими быстрыми и яркими метеорами, что делает их захватывающим зрелищем для наблюдателей и любителей неба. В этом году пик метеорного потока ожидается между полуночью и рассветом, что предоставит широкие возможности увидеть метеоритный дождь во всем его великолепии.

Чтобы в полной мере оценить красоту Орионид, найдите место вдали от городских огней, с прекрасным видом на небо. Лягте или сядьте удобно, дайте глазам привыкнуть к темноте, и пусть представление начнется. Метеоры могут появиться в любой части неба, поэтому важно иметь широкое поле зрения.

Хотя метеорный поток Ориониды является ежегодным явлением, его интенсивность может меняться из года в год. Это связано с изменением положения Земли и кометы Галлея на их орбитах. В некоторые годы поток может давать более видимые метеоры, а в другие годы зрелище может быть менее впечатляющим. Однако, независимо от интенсивности, любая возможность стать свидетелем метеоритного дождя — это уникальный и впечатляющий опыт.

Помните, что терпение является ключевым моментом при наблюдении метеорных потоков. Вашим глазам может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть и метеоры появятся. Итак, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь волшебством ночного неба, пока мимолетные полосы света украшают небо над головой.

источники:
– «Ориониды» – TimeandDate.com
– «Метеоритный дождь Ориониды» – НАСА

By Мамфо Брешиа

Похожие темы

Наука

Астероид 2020 FM6 сегодня пройдет рядом с Землей

Октябрь 23, 2023 Габриэль Бота
Наука

Метеоритный дождь Ориониды: захватывающее небесное зрелище

Октябрь 23, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Исследование показало, что компартментализация хроматина влияет на реакцию на повреждение ДНК

Октябрь 23, 2023 Вики Ставропулу

Вы пропустили

Наука

Астероид 2020 FM6 сегодня пройдет рядом с Землей

Октябрь 23, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Метеоритный дождь Ориониды: захватывающее небесное зрелище

Октябрь 23, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Исследование показало, что компартментализация хроматина влияет на реакцию на повреждение ДНК

Октябрь 23, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Физики открыли новый путь к суперлинзированию

Октябрь 23, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев