Метеоритный дождь Ориониды: захватывающее зрелище в ночном небе

Осень приносит не только более низкую температуру, но и возможность стать свидетелем потрясающего фейерверка природы — метеорного дождя Ориониды. Этот метеорный поток, возникший в результате знаменитой кометы Галлея, освещает ночное небо каждый октябрь, очаровывая наблюдателей всего Северного полушария.

Хотя комета Галлея видна Земле только раз в 76 лет, мы имеем честь проходить сквозь ее кометную пыль каждый год в период с сентября по ноябрь. Это небесное явление вызывает ослепительный метеорный дождь Ориониды, названный в честь созвездия Ориона, который выглядит как сияющая точка этих метеоров.

В этом году пик активности метеорного потока Ориониды ожидается 21 октября, что дает лучшую возможность стать свидетелем захватывающего зрелища. Эти метеоры известны своей исключительной скоростью: они проносятся через нашу атмосферу со скоростью 41 миля в секунду. Огромная скорость Орионид часто приводит к появлению красочных полос света, известных как «поезда», которые можно наблюдать в течение нескольких секунд или даже минут.

Помимо своей скорости, Ориониды также известны тем, что производят огненные шары, представляющие собой интенсивные вспышки света. Несмотря на пик активности, который приходится на 21 октября, любители неба могут начать наблюдать Ориониды после полуночи в конце сентября, а поток можно будет увидеть до конца ноября.

Однако условия просмотра на пике этого года могут быть не идеальными для всех. Ожидается, что в некоторых частях Техаса, юго-востока, северо-востока, северо-запада Тихого океана и Среднего Запада небо будет облачным, что ухудшит видимость. С другой стороны, жители Юго-Запада, Южных Равнин, Средней Атлантики, Центральной и Южной Флориды имеют лучший прогноз, поскольку меньше облаков затрудняют обзор.

Хотя почти 40% полнолуния в ночь на пике может отвлечь часть внимания, дни, предшествующие 21 октября, предоставляют прекрасную возможность обнаружить падающие звезды. Тонкий серп Луны 18 и 19 октября обеспечит лучшие условия наблюдения.

Итак, возьмите одеяло, найдите удобное место под ночным небом и приготовьтесь быть загипнотизированным космическим зрелищем — метеорным дождем Ориониды. Наблюдение за этими небесными явлениями является напоминанием об огромной красоте и чудесах, которые существуют за пределами нашего мира.

Определения:

– Метеоритный дождь: небесное событие, при котором многочисленные метеоры (или падающие звезды) исходят из одной точки неба.

– Комета Галлея: периодическая комета, обращающаяся вокруг Солнца примерно раз в 76 лет. Он известен своим характерным внешним видом, и в последний раз его видели с Земли в 1986 году.

источники:

– НАСА: Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства.

– Погода на канале FOX