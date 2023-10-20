Будьте готовы к метеорному дождю Ориониды на этих выходных

Не пропустите впечатляющий метеорный поток Ориониды, который пройдет в эти выходные. Ожидается, что пик дождя достигнет 8 часов вечера по восточному времени в воскресенье, но видимые метеоры будут проноситься по небу все выходные со скоростью от 10 до 20 в час. Лучшее время для обнаружения метеора — ранние утренние часы, когда радиант или точка, из которой, по-видимому, происходят метеоры, находится на самом высоком уровне.

Чтобы иметь больше шансов обнаружить метеор, эксперты советуют выйти на улицу как минимум на 10–20 минут, прежде чем смотреть на звезды, чтобы ваши глаза могли привыкнуть к слабому освещению. Также идеально найти место вдали от светового загрязнения с прекрасным видом на темное небо.

Метеорный поток Ориониды вызван обломками кометы Галлея, одной из самых известных комет. Хотя комета не будет видна до 2061 года, она оставляет за собой след из обломков, через которые Земля проходит каждый год, в результате чего образуются Ориониды. Пылинки кометы быстро перемещаются и испаряются, когда попадают в атмосферу, создавая яркие полосы, которые можно увидеть как метеоры. Ориониды известны своей яркостью и быстрым движением.

После пика Орионид в этом году предстоит поймать еще пять метеорных потоков, включая Южные Тауриды, Северные Тауриды, Леониды, Геминиды и Урсиды. Кроме того, в 2023 году осталось три полнолуния – Луна Охотника, Луна Бобра и Холодная луна.

Эти выходные — прекрасная возможность увидеть красоту Вселенной и полюбоваться небесными чудесами. Не пропустите метеорный поток Ориониды — великолепное зрелище, напоминающее нам о древнем происхождении нашей Солнечной системы.

источники:

- CNN

– ЗемляНебо

– Американское метеорное общество

- НАСА