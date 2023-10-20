Будьте готовы к впечатляющему метеорному дождю Ориониды на этих выходных

Если вы ищете ослепительное небесное зрелище, не забудьте в эти выходные взглянуть вверх, чтобы увидеть метеорный поток Ориониды. Пик дождя ожидается в 8 часов вечера по восточному времени в воскресенье, но видимые метеоры можно увидеть, проносящиеся по небу все выходные, со скоростью от 10 до 20 метеоров в час. Это астрономическое событие можно наблюдать ночью из любой точки мира.

Чтобы максимизировать свои шансы обнаружить метеор, рекомендуется выходить на улицу рано утром. Радиант, который является точкой, откуда, по-видимому, происходят метеоры, будет самым высоким около 2 часов ночи в любом часовом поясе. Однако доктор Эшли Кинг, исследователь планетологии из Музея естественной истории в Лондоне, предполагает, что метеоры начнут появляться, как только стемнеет.

Одним из факторов, который следует учитывать, является фаза Луны во время этого события. В эти выходные Луна будет в фазе первой четверти и зайдет около полуночи. По данным Американского метеорного общества, светимость Луны может немного мешать видимости метеоров. Кинг советует дождаться захода луны для оптимальных условий просмотра. Даже если вы находитесь в городе со световым загрязнением, вы все равно сможете увидеть несколько метеоров, проявив немного терпения.

Метеорный поток Ориониды происходит ежегодно, когда Земля проходит через обломки, оставленные кометой Галлея. Когда фрагменты попадают в атмосферу Земли, они создают ослепительные полосы света в небе. Этот метеорный поток назван в честь созвездия Ориона, откуда, по-видимому, исходят метеоры.

Не упустите возможность стать свидетелем прекрасного природного фейерверка. Найдите темное место вдали от городских огней, расслабьтесь и насладитесь завораживающим зрелищем, созданным метеоритным дождем Ориониды.

источники:

– ЗемляНебо

– Американское метеорное общество