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Наука

Происхождение колец Сатурна раскрыто с помощью суперкомпьютерного моделирования

ByРоберт Эндрю

сентябрь 27, 2023
Происхождение колец Сатурна раскрыто с помощью суперкомпьютерного моделирования

Новое исследование, проведенное НАСА, Даремским университетом и Университетом Глазго, предоставило ценную информацию о происхождении знаковых колец Сатурна. Исследование предполагает, что кольца могли образоваться из обломков двух ледяных лун, которые столкнулись и раздробились сотни миллионов лет назад.

Исследование показало, что два спутника-прародителя, вероятно, были похожи по размеру на Диону и Рею, два нынешних спутника Сатурна. Было также высказано предположение, что на формирование этих спутников, наряду с другими спутниками, которые в настоящее время вращаются вокруг Сатурна, могли повлиять обломки, которые не оказались в кольцах после столкновения.

Предыдущие измерения систем Сатурна были в основном получены с помощью космического корабля Кассини, который провел более десяти лет, наблюдая за планетой и ее окружением. Анализируя данные космического корабля Кассини, исследователи обнаружили, что кольца Сатурна моложе, чем считалось ранее.

Чтобы глубже разобраться в происхождении колец Сатурна, группа ученых использовала суперкомпьютер COSMA в Даремском университете. Используя программное обеспечение с открытым исходным кодом SWIFT, они смоделировали различные сценарии столкновений между спутниками-предшественниками в системе Сатурна. Эти симуляции проводились с разрешением, более чем в 100 раз превышающим предыдущие исследования, что дало ученым беспрецедентную информацию.

Проанализировав около 200 различных сценариев столкновений, команда пришла к выводу, что широкий спектр ударов может рассеять соответствующее количество льда до предела Роша Сатурна, где он осядет в ледяные кольца. Это открытие подтверждает гипотезу о том, что кольца образовались из остатков сталкивающихся лун.

Кроме того, в исследовании отмечается, что альтернативные теории не могут объяснить состав колец Сатурна, поскольку они не могут объяснить отсутствие камня внутри колец. Таким образом, новое исследование вносит значительный вклад в понимание происхождения колец Сатурна.

Будущие исследования продолжат опираться на эти открытия и прольют дополнительный свет на интригующую загадку формирования знаковых колец Сатурна.

источники:

– «Недавнее ударное происхождение колец Сатурна и спутников среднего размера» – Астрофизический журнал
- НАСА
– Даремский университет
– Университет Глазго

By Роберт Эндрю

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