Понимание перехода от спонтанного к намеренному поведению у младенцев

Исследователи из Атлантического университета Флориды пролили свет на процесс перехода младенцев от спонтанного поведения к целенаправленному. В ходе исследования, посвященного человеческим младенцам, ученые обнаружили, что, когда младенцы осознавали, что их действия заставляют мобиль двигаться, у них появлялась все более сильная стимуляция к движению, что приводило к возникновению положительной обратной связи.

В ходе исследования ноги младенцев привязывались к детскому мобилю, закрепленному в кроватке. Каждое движение ног младенцев приводило в движение мобиль, что, в свою очередь, стимулировало младенцев двигаться еще больше. Этот положительный отзыв подчеркнул причинно-следственную связь между младенцем и мобильным телефоном. Исследователи заметили, что момент реализации, отмеченный резким увеличением скорости движений ребенка, представляет собой «рождение свободы воли».

Измерив движения младенцев и мобиля, исследователи выявили динамические и координационные особенности этого момента. Исследование определило «агентство» как свойство, возникающее в результате функциональной связи организма и окружающей среды. Было высказано предположение, что свобода действий возникает в результате процесса самоорганизации, характеризующегося как движением, так и неподвижностью, предоставляя значимую информацию младенцам, когда они исследуют мир.

Скотт Келсо, старший автор исследования, подчеркнул, что младенцы способны намеренно добиваться результатов посредством координации динамики движения и неподвижности. В исследовании также подчеркивается, что открытие, сделанное агентом, имеет наблюдаемые характеристики, которые были идентифицированы через отдельные кластеры по времени и степени обнаруженных всплесков активности младенцев.

Это исследование расширяет наше понимание раннего развития намеренного поведения у людей. Это предполагает, что с раннего возраста младенцы способны распознавать причинные силы в окружающей среде и целенаправленно ориентироваться в мире.

источники:

– Атлантический университет Флориды

– Исследование опубликовано в журнале Developmental Science.