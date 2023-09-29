Суперкомпьютерное моделирование предполагает, что кольца Сатурна могли возникнуть в результате массивного столкновения лун

Совместные исследовательские усилия НАСА и Даремского университета использовали суперкомпьютерное моделирование, чтобы предложить новую теорию происхождения колец Сатурна. Моделирование предполагает, что кольца могли образоваться в результате массивного столкновения двух ледяных лун в эпоху динозавров.

Исследование, проведенное в Исследовательском центре Эймса НАСА и Центре распределенных исследований Даремского университета с использованием передовых вычислений (DiRAC), было направлено на понимание формирования колец Сатурна и потенциала жизни на его спутниках. Моделирование проводилось с разрешением, более чем в 100 раз превышающим предыдущие исследования, с использованием кода моделирования с открытым исходным кодом SWIFT.

Кольца Сатурна расположены в пределах предела Роша планеты, самой дальней орбиты, где гравитационная сила планеты может разрушить более крупные тела камня или льда. Моделирование показало, что широкий спектр сценариев столкновений может рассеять нужное количество льда в пределе Роша Сатурна, что приведет к образованию его характерных колец.

«Этот сценарий естественным образом приводит к образованию богатых льдом колец», — сказал Винсент Эке, доцент Даремского университета. «Когда ледяные спутники-прародители сталкиваются, порода в ядрах тел рассеивается не так широко, как покрывающий ее лед».

Более того, моделирование показало, что столкновение также привело бы к столкновению обломков с другими спутниками в системе Сатурна, что потенциально привело бы к каскаду столкновений.

Хотя многие вопросы о системе Сатурна все еще остаются, включая возможность существования жизни на его спутниках, суперкомпьютерное моделирование позволило по-новому взглянуть на происхождение колец Сатурна. Исследование открывает новые возможности для дальнейшего изучения и понимания системы Сатурна.

источники:

- НАСА

– Даремский университет

- Астрофизический журнал