Роль сесквитерпенов в формировании облаков: информация о климате Земли

Исследователи из швейцарского института Пауля Шеррера обнаружили, что семейство органических соединений, известных как сесквитерпены, может оказывать гораздо большее влияние на образование облаков, чем считалось ранее. Эти соединения выделяются деревьями, когда они подвергаются стрессу, реагируя с озоном и другими соединениями в атмосфере с образованием органических соединений со сверхнизкой летучестью (УЛЛОС).

При определенных условиях УЛОС могут вырасти настолько большими, что капли воды могут конденсироваться на их поверхности, что приводит к образованию облаков. Облака оказывают существенное влияние на климат Земли, поэтому крайне важно понимать роль УЛЛОС в климатических моделях. Наиболее важными молекулами, участвующими в образовании ULVOC, являются изопрен, монотерпен и сесквитерпен. Однако измерение сесквитерпенов затруднено из-за их быстрой реакции с озоном и более низкой частоты по сравнению с другими веществами.

Группа ученых под руководством Лубны Дада провела исследование в камере CERN Cosmics Leaving Outdoor Droplets (CLOUD) в Женеве, чтобы изучить способность сесквитерпенов образовывать ULVOC. Камера позволила им смоделировать атмосферные условия и измерить скорость образования облаков. Результаты показали, что даже небольшое увеличение концентрации сесквитерпена удваивает скорость образования облаков.

Поскольку сесквитерпены имеют более высокую молекулярную массу, чем изопрен и монотерпен, они легче образуют твердые частицы, что делает их необходимыми для образования облаков. Поэтому включение влияния сесквитерпенов на образование облаков в климатические модели имеет решающее значение для более точных прогнозов образования облаков и его воздействия на атмосферу Земли.

Исследование также открывает путь для будущих исследований воздействия выбросов других искусственных соединений на климат. Понимание изменений, вызванных индустриализацией и смешением антропогенных газов с естественной атмосферой, даст ценную информацию о прошлом и будущем климата Земли.

источники:

- Достижения науки

– Институт Пола Шеррера