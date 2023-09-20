Новая мозаика раскрывает беспрецедентные детали кратера Шеклтон на южном полюсе Луны

НАСА опубликовало новое мозаичное изображение кратера Шеклтон, ударного кратера, постоянно затененного, расположенного на южном полюсе Луны. Это изображение, созданное камерой Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) и командой ShadowCam, дает редкий и детальный вид кратера.

LROC, который находится на орбите Луны с 2009 года, и ShadowCam, прибор на борту космического корабля Корейского института аэрокосмических исследований под названием «Данури», запущенный в августе 2022 года, имеют свои уникальные функции для наблюдения за Луной. LROC предназначен для работы в условиях низкой освещенности, но имеет ограниченные возможности фотографировать затененные участки, на которые никогда не попадает прямой солнечный свет. С другой стороны, ShadowCam в 200 раз более светочувствителен, чем LROC, и использует солнечный свет, отраженный от геологических особенностей Луны или Земли, для захвата изображений в тускло освещенных регионах.

Недавняя мозаика была создана путем объединения изображений с этих двух камер, что позволяет получить полное представление как о самых ярких, так и о самых темных частях Луны. Кратер Шеклтон, дно которого постоянно затенено, частично освещается солнцем в трех точках на его краю более 90% года из-за небольшого наклона оси Луны. Считается, что эти затененные регионы потенциально могут содержать резервуары водяного льда, бесценный ресурс для будущих пилотируемых миссий на Луну.

НАСА также подчеркнуло, что эти хорошо освещенные области в кратере Шеклтон могут быть использованы для использования солнечной энергии для базового лагеря во время будущих миссий, а также для поездок в затененные регионы для исследования низкотемпературного кратера. Кроме того, южный полюс Луны обеспечивает постоянную связь с Землей, что делает его идеальным местом для исследований.

Публикация этого подробного изображения кратера Шеклтон дает исследователям ценную информацию и лучшее понимание геологии Луны. Это также открывает путь для будущего исследования и использования ресурсов Луны человеческими миссиями.

источники:

- НАСА