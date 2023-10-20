Экипаж 70-й экспедиции проводит исследования в области космического здравоохранения и наук о Земле на Международной космической станции

Экипаж 70-й экспедиции Международной космической станции (МКС) занят проведением различных научных исследований и задач по техническому обслуживанию. МКС, большой космический корабль на орбите вокруг Земли, служит исследовательской лабораторией и космодромом для международного сотрудничества в освоении космоса. С 2000 года его постоянно занимают сменяющиеся экипажи астронавтов и космонавтов со всего мира.

Одним из проводимых исследований является анализ ДНК, который помогает обеспечить безопасность экипажей и космических кораблей и снизить зависимость от Земли. Астронавт Жасмин Могбели использовала портативный секвенатор ДНК для идентификации бактерий, извлеченных из проб воды на станции. Это технологическое исследование внесет вклад в планы НАСА относительно будущих миссий на Луну, Марс и за их пределы.

Другое исследование предполагает использование носимых устройств для мониторинга здоровья космонавтов. Астронавт Могбели надел жилет и повязку Bio-Monitor на 48-часовой сеанс, чтобы проверить свою способность следить за здоровьем, минимально вмешиваясь в повседневную деятельность.

Командир Андреас Могенсен из Европейского космического агентства (ЕКА) работал внутри купола, проверяя способность современной камеры наблюдать за грозами на Земле и их электрической активностью. Собранные данные могут улучшить знания об атмосфере и привести к будущим космическим применениям.

Также проводились плановые проверки и работы по техническому обслуживанию. Например, бортинженер НАСА Лорал О'Хара сфотографировала аварийное оборудование, проверила свое кровяное давление и сняла компоненты со скафандра. Астронавт Сатоши Фурукава из JAXA заменил фильтры в перчаточном боксе медико-биологических наук и заменил кассеты с образцами в лаборатории материаловедения.

Экипаж также готовится к выходу в открытый космос, который запланирован на 2:10 по восточному летнему времени. Космонавты Олег Кононенко и Николай проведут выход в открытый космос, который предполагает выполнение различных задач за пределами МКС.

Эти текущие исследования и задачи способствуют нашему пониманию здоровья космоса, науки о Земле и обслуживания Международной космической станции.

источники:

– Международная космическая станция (МКС): НАСА.

– ДНК: Британника

– Марс: НАСА

– ЕКА: Европейское космическое агентство.

– ДЖАКСА: Японское агентство аэрокосмических исследований.

– Восточное время: TimeandDate.com