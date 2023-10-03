Ученые добились точной печати с помощью технологии оптического вихревого лазера

Ученые из столичного университета Осаки совершили прорыв в области точной печати, разработав инновационную технологию на основе оптического вихревого лазера. Этот метод позволяет точно размещать мельчайшие капли с точностью до микрометра.

Струйная технология — это широко используемый метод печати, при котором микрокапли выбрасываются из сопла на поверхность. Однако засорение сопел часто происходит при работе с вязкими и плотными каплями чернил. Чтобы решить эту проблему, исследователи изучают более продвинутые технологии печати.

Доктор Кен-ичи Юяма и его исследовательская группа из Столичного университета Осаки успешно напечатали капли одинакового размера диаметром примерно 100 мкм. Они добились этого, используя жидкую пленку флуоресцентных чернил, вязкость которой примерно в 100 раз превышает вязкость воды. Ключом к их успеху было облучение красочной пленки оптическим вихрем, в результате чего получались отпечатки с исключительной точностью позиционирования в масштабе микрометра.

Методика на основе оптического вихревого лазера открывает новые возможности для различных приложений. Он позволяет стабильно печатать жидкостями высокой вязкости, что позволяет изготавливать микрокапельные лазерные массивы и наносить микрорисунки проводящих наночернил. Этот прорыв также может иметь значение для разработки печатных фотонных или электронных устройств следующего поколения, а также биочернил для клеточных каркасов.

Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Photonics. Исследование было поддержано грантами KAKENHI Японского общества содействия науке и финансированием программы основных исследований в области эволюционной науки и технологий, администрируемой Японским агентством науки и технологий.

Благодаря этой инновационной технологии, основанной на оптическом вихревом лазере, точная печать с точностью до микрометра становится реальностью. Это достижение может произвести революцию в различных областях, в которых используются технологии печати, таких как электроника, фотоника и биотехнология.

источники:

– Ссылка в журнале: Юяма, К.-и. и др. (2023). Изготовление массива полусферических микролазеров с использованием оптического вихревого прямого переноса, индуцированного лазером. АСУ Фотоника.

– Благодарность за поддержку: Японское общество содействия науке (JSPS), Японское агентство науки и технологий (JST).

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