CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Ученые добились точной печати с помощью технологии оптического вихревого лазера

ByМамфо Брешиа

Октябрь 3, 2023
Ученые добились точной печати с помощью технологии оптического вихревого лазера

Ученые из столичного университета Осаки совершили прорыв в области точной печати, разработав инновационную технологию на основе оптического вихревого лазера. Этот метод позволяет точно размещать мельчайшие капли с точностью до микрометра.

Струйная технология — это широко используемый метод печати, при котором микрокапли выбрасываются из сопла на поверхность. Однако засорение сопел часто происходит при работе с вязкими и плотными каплями чернил. Чтобы решить эту проблему, исследователи изучают более продвинутые технологии печати.

Доктор Кен-ичи Юяма и его исследовательская группа из Столичного университета Осаки успешно напечатали капли одинакового размера диаметром примерно 100 мкм. Они добились этого, используя жидкую пленку флуоресцентных чернил, вязкость которой примерно в 100 раз превышает вязкость воды. Ключом к их успеху было облучение красочной пленки оптическим вихрем, в результате чего получались отпечатки с исключительной точностью позиционирования в масштабе микрометра.

Методика на основе оптического вихревого лазера открывает новые возможности для различных приложений. Он позволяет стабильно печатать жидкостями высокой вязкости, что позволяет изготавливать микрокапельные лазерные массивы и наносить микрорисунки проводящих наночернил. Этот прорыв также может иметь значение для разработки печатных фотонных или электронных устройств следующего поколения, а также биочернил для клеточных каркасов.

Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Photonics. Исследование было поддержано грантами KAKENHI Японского общества содействия науке и финансированием программы основных исследований в области эволюционной науки и технологий, администрируемой Японским агентством науки и технологий.

Благодаря этой инновационной технологии, основанной на оптическом вихревом лазере, точная печать с точностью до микрометра становится реальностью. Это достижение может произвести революцию в различных областях, в которых используются технологии печати, таких как электроника, фотоника и биотехнология.

источники:
– Ссылка в журнале: Юяма, К.-и. и др. (2023). Изготовление массива полусферических микролазеров с использованием оптического вихревого прямого переноса, индуцированного лазером. АСУ Фотоника.
– Благодарность за поддержку: Японское общество содействия науке (JSPS), Японское агентство науки и технологий (JST).

Примечание. Исходная статья содержит изображение, но оно было удалено из этого обзора.

By Мамфо Брешиа

Похожие темы

Наука

Обнаружен новый метод энергоэффективного производства карбамида

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю
Наука

Древняя архитектурная техника вдохновляет на новый подход к повышению производительности металлоорганических каркасов

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю
Наука

Важность управления настройками файлов cookie для персонализации работы в Интернете

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю

Вы пропустили

Наука

Обнаружен новый метод энергоэффективного производства карбамида

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Древняя архитектурная техника вдохновляет на новый подход к повышению производительности металлоорганических каркасов

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Важность управления настройками файлов cookie для персонализации работы в Интернете

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Южнокорейские исследователи протестуют против предложенного правительством сокращения исследовательского бюджета

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев