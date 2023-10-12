Дорогостоящая дилемма ракеты «Ариан-6»

Планы Европейского космического агентства по разработке ракеты Ariane 6 как более доступной и конкурентоспособной альтернативы ракете-носителю SpaceX Falcon 9 столкнулись с проблемой. Разработка значительно задерживается, и есть опасения, что ракета не достигнет запланированной цены.

Ранее заявлялось, что целью является снижение стоимости пусков вдвое и упрощение производства ракеты. Однако недавние заявления представителей Европейского космического агентства указывают на то, что 50-процентное сокращение затрат больше не достижимо. Ожидается, что прогнозируемая стоимость запуска будет примерно на 40 процентов ниже, чем у его предшественника, Ariane 5.

Кроме того, генеральный директор Arianespace Стефан Исраэль отметил, что затраты растут, что неизбежно отразится на ценах. Недавний отчет показал, что ArianeGroup, компания, ответственная за производство Ariane 6, добивается дополнительных субсидий для поддержки эксплуатации ракеты. Этот запрос на увеличение субсидий может свести на нет любую экономию средств, достигнутую с помощью Ariane 6.

Европейское космическое агентство в настоящее время предоставляет ArianeGroup субсидию в размере 140 миллионов евро ежегодно. Однако теперь ArianeGroup просит существенное увеличение до 350 миллионов евро в год. В случае одобрения это подорвет любые ценовые преимущества, которые Ariane 6 имел по сравнению с Ariane 5.

Если принять во внимание потенциальное количество запусков и учесть субсидию, Ariane 6 может в конечном итоге стоить примерно столько же, сколько и его предшественник. Это вызывает еще большее беспокойство, если учесть, что Европейское космическое агентство уже инвестировало 4 миллиарда долларов в разработку Ariane 6.

В целом будущее ракеты Ariane 6 остается неопределенным. Несмотря на стремление Ariane 6 предоставить более доступный вариант, перерасход средств и зависимость от субсидий могут помешать Ariane 9 по-настоящему конкурировать с ракетой-носителем SpaceX Falcon XNUMX.

источники:

– Европейское космическое агентство

– Арианспейс

- Ла Трибюн

Определения:

– Ариан 6: ракета следующего поколения, разработанная Европейским космическим агентством.

– Ариан 5: предшественник ракеты Ариан 6.

– Ракета-носитель SpaceX Falcon 9: многоразовая орбитальная система запуска SpaceX.