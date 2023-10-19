Где увидеть метеорный дождь Ориониды в Онтарио на этих выходных

В эти выходные жители Онтарио получат возможность стать свидетелями потрясающего метеорного дождя Ориониды. Тем, кто задается вопросом, где находится лучшее место для наблюдения за этим небесным явлением в Онтарио, стоит поискать не дальше, чем в национальном парке Пукасква. OnlineCasinos недавно оценили национальный парк Пукасква как один из лучших национальных парков Канады, где можно наблюдать пик метеоритного дождя.

Метеоритный дождь Ориониды, известный как «один из самых красивых потоков года», достигнет своего пика в субботу, 21 октября. OnlineCasinos проанализировали такие факторы, как качество неба, световое загрязнение и популярность Instagram, чтобы определить лучшие национальные парки Канады для наблюдения за звездами. Национальный парк Пукасква в Онтарио занял 7-е место из 10 парков с впечатляющим общим баллом за наблюдение за звездами 8.31.

Национальный парк Пукасква, расположенный на берегу озера Верхнее, представляет собой рай для дикой природы с разнообразным биоразнообразием. Его отдаленная дикая природа и минимальное световое загрязнение создают идеальные условия для наблюдения за падающими звездами. Парк предлагает захватывающие дух виды и ясное небо, что делает его идеальным местом для наблюдения за метеорным потоком Ориониды.

НАСА описывает метеоры Ориониды как яркие и быстро движущиеся. Во время своего пика метеорный дождь будет производить от 15 до 20 падающих звезд каждый час. В эти выходные рекомендуется посетить национальный парк Пукасква с наступлением темноты, чтобы стать свидетелем этого астрономического зрелища.

Помимо национального парка Пукасква, в рейтинг вошли и другие национальные парки Канады, идеально подходящие для наблюдения за звездами. К ним относятся национальный парк Банф, национальный парк Глейшер, национальный парк Джаспер, национальный парк Йохо и другие.

Теперь, когда вы знаете, где лучше всего наблюдать за метеорным потоком Ориониды в Онтарио, пришло время собрать своих спутников по наблюдению за звездами и отправиться в замечательное путешествие под ночным небом.

источники:

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