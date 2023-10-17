Огромная химическая вселенная: исследование неизведанного

По оценкам ученых, во Вселенной существуют миллиарды химических соединений, и на данный момент выявлен только 1% из них. Эти неоткрытые соединения обладают потенциалом для решения таких проблем, как удаление парниковых газов и медицинские открытия.

Когда Дмитрий Менделеев изобрел периодическую таблицу элементов в 1869 году, ученые начали открывать химические вещества, которые сформировали современный мир. В то время как элементы состоят из одного типа атомов, химические соединения состоят из двух или более атомов. Некоторые соединения встречаются в природе, например вода (состоящая из водорода и кислорода), тогда как другие создаются в результате лабораторных экспериментов и производственных процессов, например нейлон.

Чтобы постичь необъятность химической вселенной, мы должны рассмотреть количество возможных химических соединений, которые могут быть образованы с использованием 118 известных элементов. Начиная с двухатомных соединений, существует 6,903 возможных комбинации. Трехатомных соединений насчитывается около 1.6 миллиона, и по мере того, как соединения становятся более сложными, нам понадобится, чтобы каждый человек на Земле создал все эти комбинации несколько раз. Однако структура и стабильность соединений усложняют и затрудняют их синтез.

Самое большое химическое соединение, созданное на сегодняшний день, имеет почти 3 миллиона атомов, и его функция до сих пор неизвестна. Тем не менее, подобные соединения используются для защиты лекарств от рака в организме, пока они не достигнут своей цели.

Хотя существуют правила, регулирующие химию, их можно нарушать, создавая дополнительные возможности для химических соединений. Даже благородные газы, обычно нереакционноспособные, при определенных обстоятельствах могут образовывать соединения. Экстремальные условия, такие как условия глубокого космоса, расширяют сферу возможных соединений. Углерод, которому обычно нравится присоединяться к одному-четырем другим атомам, может временно связываться с пятью атомами, точно так же, как автобус с максимальной вместимостью четыре человека может на короткое время перевезти больше пассажиров.

Химики часто проводят свою карьеру, пытаясь создать соединения, бросающие вызов традиционным химическим правилам, и иногда добиваются успеха в своих начинаниях. Они также исследуют, могут ли определенные соединения существовать только в космосе или в экстремальных условиях, таких как гидротермальные источники на дне океана.

При поиске новых соединений ученые часто обращают внимание на родственные соединения или химические реакции. Модифицируя известные соединения или используя новые исходные материалы в знакомых реакциях, они могут искать «известные неизвестные». Исследование мира природы также привело к важным открытиям, таким как открытие пенициллина в 1928 году, когда Александр Флеминг наблюдал его антибактериальные свойства.

Понимание структуры соединений имеет решающее значение для открытия их свойств и поиска подобных соединений. Изобретение рентгеновских методов, подобных методу, разработанному Дороти Кроуфут Ходжкин, облегчило определение структуры новых соединений. Сейчас, как никогда ранее, у исследователей есть инструменты, позволяющие проникнуть в неизведанные глубины химической вселенной.

источники:

– «Исповедь химика: я создаю молекулы, которых не должно быть».

– Личные знания и исследования.