Огромная химическая Вселенная: исследование возможностей

Вселенная наполнена бесчисленными химическими соединениями, каждое из которых обладает огромным потенциалом. Однако ученые идентифицировали лишь лишь 1% этих соединений. Открытие новых химических соединений потенциально может обеспечить решение многочисленных проблем, от борьбы с парниковыми газами до открытия медицинских прорывов, подобных открытию пенициллина.

Химики усердно исследовали область химии с тех пор, как Дмитрий Менделеев представил периодическую таблицу элементов в 1869 году. Хотя последние несколько элементов требовали ядерного синтеза, к настоящему времени мы открыли 118 различных типов элементов. Но химическая вселенная выходит за рамки элементов: химические соединения также играют решающую роль.

Химические соединения состоят из двух или более атомов, тогда как элементы состоят из атомов единственного типа. Например, вода — это природное соединение, состоящее из атомов водорода и кислорода, а нейлон — синтетическое соединение, производимое в лабораториях.

Начнем с рассмотрения многочисленных двухатомных соединений. Азот и кислород, образующие N2 и O2 соответственно, составляют 99% воздуха, которым мы дышим. Теоретическое число возможных двухатомных соединений составляет 6,903. Если бы химику пришлось производить одно соединение в год, то для производства всех возможных двухатомных соединений потребовалась бы целая деревня химиков в год.

Если перейти к трехатомным соединениям, к которым относятся такие знакомые примеры, как вода (H2O) и углекислый газ (CO2), то получится примерно 1.6 миллиона соединений. Если мы двинемся еще дальше к соединениям из четырех и пяти атомов, каждому человеку на Земле придется создать по три соединения каждое. Более того, производство всех этих соединений потребует многократной переработки всех материалов во Вселенной.

Однако это упрощение не объясняет сложности и стабильности соединений. Самое большое соединение, созданное на сегодняшний день, состоит почти из 3 миллионов атомов, но его назначение еще предстоит полностью понять. Соединения такого масштаба имеют потенциальное применение, например, для защиты лекарств от рака в организме до тех пор, пока они не достигнут намеченной цели.

Несмотря на, казалось бы, строгие правила, химия допускает гибкость, что открывает еще больше возможностей. Даже благородные газы, которые не склонны связываться с другими элементами, могут образовывать соединения. Например, гидрид аргона (ArH+) был обнаружен в космосе и воспроизведен в лабораториях в экстремальных условиях. Если принять во внимание экстремальные условия, число потенциальных соединений увеличивается.

Исследователи часто ищут новые соединения на основе существующих знаний. Это можно сделать путем модификации известных соединений или использования новых исходных материалов в знакомых химических реакциях. Эти подходы позволяют ученым исследовать царство известного неизвестного, подобно строительству домов из кубиков LEGO.

Однако поиск действительно новой химии, неизведанного неизвестного требует альтернативных стратегий. Химики часто черпают вдохновение в мире природы. Ярким примером является открытие пенициллина в 1928 году, когда Александр Флеминг заметил, что его плесень предотвращает рост бактерий. Это счастливое открытие привело к колоссальным достижениям в медицине.

Обширность химической вселенной таит в себе невероятные возможности и вызовы. Углубляясь в неизведанную территорию неоткрытых химических соединений, мы можем найти решения, которые могут сформировать наше будущее.

источники:

- Разговор (исходная статья)