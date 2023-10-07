Где наблюдать кольцевое солнечное затмение 2023 года в Америке

В субботу, 14 октября, Америку ждет захватывающее зрелище: кольцевое солнечное затмение. Это впечатляющее событие, также известное как «огненное кольцо», можно будет увидеть в 10 странах, включая восемь штатов США. Чтобы вы не пропустили, мы составили сводку того, где и когда можно наблюдать кольцевое солнечное затмение как лично, так и онлайн.

НАСА даже выпустило интерактивную карту, которая позволяет отслеживать затмение до последней секунды. Затмение начнется в Орегоне и пройдет через США в Техас, а затем перейдет в Мексику и продолжится через такие страны, как Гватемала, Белиз, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рика, Панама, Колумбия и Бразилия. Максимальная продолжительность «огненного кольца» зрители увидят у берегов Никарагуа в Мексиканском заливе и продлится примерно 5 минут 17 секунд.

Известные места и города, где будет видно огненное кольцо, включают Орегонские дюны и национальный парк Кратер-Лейк в Орегоне, национальный парк Грейт-Бейсин в Неваде, национальный парк Брайс-Каньон и национальный парк Каньонлендс в Юте, национальный парк Меса-Верде в Колорадо, Альбукерке в Нью-Мексико, Корпус-Кристи в Техасе и археологический памятник Эдзна Майя на полуострове Юкатан, Мексика. Конкретное местное время и продолжительность «огненного кольца» в каждом месте можно найти в списке, предоставленном французским экспертом по затмениям Ксавье Жюбье.

Важно помнить, что непосредственное наблюдение солнечного затмения может быть чрезвычайно опасным. Чтобы безопасно наблюдать затмение, вы должны всегда использовать солнечные фильтры. Независимо от того, являетесь ли вы свидетелем частичного солнечного затмения или кольцевого солнечного затмения, риски одинаковы. Обязательно наденьте подходящие очки для наблюдения за солнечным затмением и убедитесь, что перед объективами камер, телескопов и биноклей установлены солнечные фильтры.

Для получения дополнительной информации о том, как безопасно наблюдать за Солнцем во время затмения, обратитесь к нашему подробному руководству по безопасным наблюдениям за Солнцем.

источники:

- НАСА

— Ксавье Жюбье