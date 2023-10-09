Новый взгляд на подвижность атомов водорода и перенос протонов в аммиаке

Исследователи из Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики и Стэнфордского университета успешно зафиксировали движение быстродвижущихся атомов водорода внутри молекул аммиака. В исследовании использовалась дифракция сверхбыстрых электронов (UED) для наблюдения диссоциации водорода из аммиака. Этот новаторский метод позволяет ученым исследовать перенос водорода, который имеет решающее значение во многих биологических и химических процессах.

Переносы протонов, которые включают перемещение одного протона между молекулами, играют ключевую роль в различных видах деятельности, таких как ферментативный катализ и функция митохондрий. Однако эти процессы происходят в течение фемтосекунд, поэтому уловить их в движении сложно.

Традиционно рассеяние рентгеновских лучей использовалось для изучения изменений молекулярной структуры. Однако рентгеновские лучи взаимодействуют только с электронами, а не с атомными ядрами, что ограничивает точность подхода.

Чтобы устранить это ограничение, исследовательская группа под руководством ученого Томаса Вольфа использовала MeV-UED, сверхбыструю камеру для дифракции электронов. Они использовали ультрафиолетовый свет, чтобы разорвать связь водород-азот в аммиаке, а затем направили электронный луч через молекулу, чтобы собрать дифрагированные электроны.

Команда не только зафиксировала сигналы отсоединения атома водорода, но и наблюдала соответствующие структурные изменения в молекуле. Анализируя рассеянные электроны под разными углами, они смогли отличить сигналы от ядер и электронов.

Это новаторское исследование проливает свет на сложный процесс переноса протонов и его роль в химической и биологической активности. Понимание поведения протонов имеет важное значение в структурной биологии, где существующие технологии сталкиваются с трудностями при наблюдении за ними.

В будущих экспериментах исследователи планируют использовать рентгеновские лучи на рентгеновской лазерной установке SLAC для сравнения результатов. Они также намерены повысить разрешение эксперимента и временное разрешение, чтобы зафиксировать отдельные стадии диссоциации протонов с течением времени.

Это исследование было поддержано Управлением науки Министерства энергетики США, а MeV-UED представляет собой устройство на рентгеновской лазерной установке SLAC LCLS.

Справочник журнала:

Элио, Г. и др. (2023) Фемтосекундная электронная и структурная динамика водорода в аммиаке, полученная с помощью дифракции сверхбыстрых электронов. Письма о физических обзорах. doi:10.1103/PhysRevLett.131.143001.